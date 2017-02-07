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Минобороны: за два дня в армию призвали 1,5 тысячи "партизан"

08.02.2017 19:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Около 1500 военнообязанных было призвано в Вооруженные силы Беларуси из запаса 6 и 7 февраля, сообщило Министерство обороны республики.

Минобороны: за два дня в армию призвали 1,5 тысячи "партизан"
© Sputnik Александр Кряжев
Начался призыв резервистов: в армию пойдут более 400 "партизан"

В настоящее время в ВС страны проходит комплексная проверка боевой готовности, призыв резервистов был начат 1 февраля.

"Продолжается поставка мобилизационных ресурсов. В течение 6 и 7 февраля призвано из запаса около 1500 военнообязанных, 9 февраля части из них предстоит принять военную присягу", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что 7 февраля в высшую боевую готовность был приведен понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады, который  совершит марш и в рамках проверки оборудует переправу через реку Свислочь в Осиповичском райне. Утром 8 февраля аналогичное распоряжение о повышении боеготовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО. 

В Минобороны подчеркнули, что свои особенности на ход проверки боевой готовности накладывают погодные условия. В ведомстве отметили, что в войсках особое внимание уделяют исключению случаев переохлаждения личного состава.

 
Теги: Минск
 
 
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Часть из уже призванных резервистов в четверг 9 февраля примет военную присягу.

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