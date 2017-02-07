



Установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Постановлением Совета министров от 07.02.2017 №100 установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, сообщила пресс-служба Совмина.

Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) для расчета заработной платы работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливаются в 2017 году за счет средств республиканского и местных бюджетов, высвободившихся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников бюджетных организаций и иных организаций, а также экономии иных бюджетных средств, предусмотренных на функционирование бюджетных организаций и иных организаций, в пределах средств по бюджетной смете расходов, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг (в части расходов на оплату потребления газа, тепловой и электрической энергии) и капитальных расходов (далее – экономия бюджетных ассигнований).

В соответствии с документом, повышающий коэффициент применяется к рассчитанной в установленном порядке тарифной ставке (окладу) работника бюджетной организации и иной организации для определения размера дополнительного повышения его заработной платы. При этом размер дополнительного повышения, рассчитанный с применением повышающего коэффициента, не участвует в формировании тарифной ставки (оклада), не образует повышения, формирующего ставку (оклад) работника, и не учитывается при исчислении надбавок, доплат и премий.

Экономия бюджетных ассигнований за I квартал и первое полугодие 2017 года определяется нарастающим итогом как разница между бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на соответствующий период на 1 апреля и 1 июля 2017 года, и произведенными расходами за соответствующий истекший период.

Экономия бюджетных ассигнований за девять месяцев 2017 года и IV квартал 2017 года определяется как разница между годовыми бюджетными ассигнованиями на 1 октября 2017 года и ожидаемыми расходами за 2017 год. При этом ожидаемые расходы за 2017 год рассчитываются как сумма произведенных расходов за девять месяцев 2017 года и ожидаемых расходов за IV квартал 2017 года.

При определении размера экономии бюджетных ассигнований за I квартал и первое полугодие 2017 года производится оценка годового ожидаемого исполнения расходов в пределах предусмотренных на 2017 год средств по бюджетной смете расходов.

Порядок определения экономии бюджетных ассигнований устанавливается: для бюджетных организаций и иных организаций, финансируемых из республиканского бюджета, – республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, другими государственными органами и Национальной академией наук Беларуси по согласованию с Министерством финансов. Для бюджетных организаций и иных организаций, финансируемых из местных бюджетов, – Минским городским и областными исполкомами, а также районными, городскими (городов областного подчинения) исполкомами.

Повышающие коэффициенты для расчета заработной платы по бюджетным организациям и иным организациям устанавливаются на очередной квартал в пределах экономии бюджетных ассигнований, локальными нормативными правовыми актами: республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, других государственных органов и Национальной академии наук Беларуси по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов; Минского городского и областных исполкомов; районных, городских (городов областного подчинения) исполкомов по согласованию с областными исполкомами.

В локальных нормативных правовых актах должна предусматриваться персональная ответственность руководителей бюджетных организаций и иных организаций за обеспечение выполнения установленных функций и задач в пределах выделенных бюджетных средств.

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются работникам руководителями бюджетных организаций и иных организаций.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.