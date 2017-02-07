



Международный союз биатлонистов (IBU) предложит России отказаться от проведения чемпионата мира в 2021 году. Если Россия не откажется сама, IBU отнимет турнир в одностороннем порядке.

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров сообщил, что организация предложит России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году, который ранее отдали Тюмени. Такое заявление он сделал по итогам внеочередного конгресса IBU в австрийском Хохфильцене. По словам Майгурова, если Россия не откажется от проведения турнира, IBU отнимет чемпионат мира в одностороннем порядке, пишет РБК.

«На основании решения исполкома, IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года», — цитирует Майгурова ТАСС.

Президент СБР Александр Кравцов заявил, что Россия не намерена добровольно отказываться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. По его словам, СБР рассматривает возможность оспорить в суде решение исполкома IBU.

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматриваем возможность обращения в суд. И речь идет не только о Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В возникшем деле присутствует и имущественная составляющая, которая называется извлечение утраченной выгоды», - рассказал Кравцов.

Президент СБР отметил, что Тюмень потратила деньги на заявку на проведение чемпионата мира, понесла затраты на реконструкцию стадиона и подготовку к турниру. «Поэтому в споре, который возник на конгрессе, были не только этические и юридические проблемы, но и имущественные. И мы постараемся в ближайшее время совместно с серьезными адвокатами решать эти вопросы», - цитирует Кравцова ТАСС.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным комиссии, на Олимпиаде в Сочи несколько десятков допинг-проб российских спортсменов были подвергнуты манипуляциям. В том числе речь идет и о подмене проб.

Макларен не назвал публично имена спортсменов, которые подозреваются в манипуляциях с пробами. Данные были переданы в международные спортивные федерации, а также в Международный олимпийский комитет (МОК).

МОК на следующий день после публикации доклада Макларена объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи. Спортивные федерации объявили о временном отстранении россиян, упомянутых в докладе Макларена, до окончания расследования.

IBU сообщил, что в применении допинга подозревается 31 российский спортсмен. В том числе в докладе Макларена были упомянуты два российских биатлониста, выступивших на Играх-2014 в Сочи. Оба были отстранены от учаcтия в соревнованиях. Также у России отняли чемпионат мира среди юниоров и юношей, проведение которого планировалось в феврале 2017 года в Острове (Псковская область), и этап Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени.

IBU не назвал имена отстраненных спортсменов, однако по сведениям La Gazzetta dello Sport, речь идет об Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Обе спортсменки уже завершили карьеру.

21 января в Антхольце прошло заседание членов исполкома IBU, на котором обсуждалась вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. На пресс-конференции по итогам заседания президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что под расследованием экспертной комиссии остается семеро российских биатлонистов. Их имена вновь не были названы. 22 спортсмена из России, подозревавшихся в употреблении допинга, полностью оправданы.