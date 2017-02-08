Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет. Об этом изданию GordonUa сообщили близкие известного спортсмена.



Фото: dynamo.kiev.ua

Как пишет издание, смерть наступила около 19.50 8 февраля. О ее причинах пока не сообщается.

Виктор Чанов родился в 1959 году в Донецке.

Карьеру начинал в донецком «Шахтере», большую ее часть провел в воротах киевского «Динамо». За сборную СССР сыграл 21 матч и пропустил 8 мячей. Его называют одним из лучших вратарей СССР 1980-х годов. Ворота сборной спортсмен защищал и на чемпионате Европы-1988, где советская сборная дошла до финала, уступив сборной Голландии (0:2).

За свою профессиональную карьеру голкипер становился трехкратным чемпионом СССР (в 1985, 1986, 1990 годах), пять раз побеждал в Кубке СССР, а также становился обладателем Кубка кубков в 1986 году с Динамо, обыграв в финале Атлетико (3:0). А в составе «Маккаби» (Хайфа) выигрывал чемпионат Израиля в 1991 году и дважды побеждал в Кубке Израиля.

Закончил играть в 1995 году.

После окончания карьеры игрока работал тренером вратарей, в том числе и в киевском «Динамо» в период с 2006 по 2007 год. Как сообщается на сайте команды, в последние годы экс-голкипер занимался бизнесом.