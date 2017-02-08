﻿ Самолет «Белавиа» вытягивали буксиром в аэропорту Одессы. 21.by
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Самолет «Белавиа» вытягивали буксиром в аэропорту Одессы

08.02.2017 22:25 — Разное | БДГ  
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Посадка самолета «Белавиа» в аэропорту Одессы 7 февраля прошла в штатном режиме, однако из-за сложных погодных пришлось взять лайнер на буксир.

В авиакомпании пояснили, что аэропорт Одессы 7-8 февраля работал при сложной погоде: ледяном дожде, минусовой температуре и сильном ветре.

Посадка самолета «Белавиа» 7 февраля прошла в штатном режиме, добавили в компании, однако, во время того, как самолет уходил со взлетно-посадочной полосы «экипаж принял решение продолжить движение самолета не на собственной тяге двигателей, а с помощью аэродромного буксира аэропорта».

Пассажиров при этом высадили и отправили на автобусах в здание аэропорта, передает БелТА.

 
 
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Посадка самолета «Белавиа» в аэропорту Одессы 7 февраля прошла в штатном режиме, однако из-за сложных погодных пришлось взять лайнер на буксир.

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