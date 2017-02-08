Посадка самолета «Белавиа» в аэропорту Одессы 7 февраля прошла в штатном режиме, однако из-за сложных погодных пришлось взять лайнер на буксир.

В авиакомпании пояснили, что аэропорт Одессы 7-8 февраля работал при сложной погоде: ледяном дожде, минусовой температуре и сильном ветре.

Посадка самолета «Белавиа» 7 февраля прошла в штатном режиме, добавили в компании, однако, во время того, как самолет уходил со взлетно-посадочной полосы «экипаж принял решение продолжить движение самолета не на собственной тяге двигателей, а с помощью аэродромного буксира аэропорта».