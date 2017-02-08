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Минским школьникам в посольстве РФ рассказали о работе дипломата
08.02.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Уже второй год посольство России приглашает столичных старшеклассников в гости, чтобы ближе познакомить их с работой дипломата. Выбирают учащихся преимущественно из классов с гуманитарным уклоном – тех, кто знает иностранные языки, ведь это главное в работе дипломатов – умение договариваться.
"Наша работа интересная: это постоянная смена мест, в каждой новой командировке ты словно проживаешь маленькую жизнь. Но в этом одновременно и сложность, связанная с переездом, вопросами быта на новом месте", – сказал первый секретарь посольства Сергей Седых.
Помимо рассказа о профессии ученикам столичной гимназии №29 показали все залы посольства, а также ознакомили с протоколом.
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