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Минским школьникам в посольстве РФ рассказали о работе дипломата

08.02.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уже второй год посольство России приглашает столичных старшеклассников в гости, чтобы ближе познакомить их с работой дипломата. Выбирают учащихся преимущественно из классов с гуманитарным уклоном –  тех, кто знает иностранные языки, ведь это главное в работе дипломатов – умение договариваться.

"Наша работа интересная: это постоянная смена мест, в каждой новой командировке ты словно проживаешь маленькую жизнь. Но в этом одновременно и сложность, связанная с переездом, вопросами быта на новом месте", – сказал первый секретарь посольства Сергей Седых.

Помимо рассказа о профессии ученикам столичной гимназии №29 показали все залы посольства, а также ознакомили с протоколом.

Больше видео смотрите на нашем канале YouTube.

 
 
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В преддверии Дня дипломатического работника минские школьники посетили Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь. Смотрите на видео впечатления...

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