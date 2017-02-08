Фигура была установлена в подводном парке скульптур и стала седьмой по счету. Парк скульптур в бухте Масбат создают профессиональные дайверы. Все статуи в парке изготовлены из гранита и металлолома — специалисты считают, что на этом месте впоследствии возникнет коралловый риф.

Статуя Пта сделана из гранитных дисков, которые соединяет стержень — таким образом в зазорах и отверстиях фигуры могут селиться морские обитатели. Работа по сборке и установке статуи заняла восемь часов, в процессе были задействованы 25 специалистов.

В парке кроме фигуры древнеегипетского бога уже установлена статуя слона, сделанная из металлолома, а также другие композиции. В будущем авторы проекта надеются пополнить парк и другими скульптурами.