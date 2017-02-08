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Таможенники опубликовали видео изъятия у француза экстази и кокаина
08.02.2017 20:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Французского гражданина, следующего в республику на легковом автомобиле Nissan, задержали в ПТО "Варшавский мост". При обыске у мужчины
Впоследствии сотрудники правоохранительных органов вышли на покупателя "товара" – минчанку, которая планировала сбыть наркотики в столице.
Сейчас оба задержанных находятся под стражей, в отношении них возбуждены уголовные дела.
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Крупную партию наркотиков пытался ввезти в Беларусь гражданин Франции. Смотрите на видео кадры изъятия у курьера таблеток экстази и кокаина.
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