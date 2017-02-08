﻿ Таможенники опубликовали видео изъятия у француза экстази и кокаина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Таможенники опубликовали видео изъятия у француза экстази и кокаина

08.02.2017 20:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Французского гражданина, следующего в республику на легковом автомобиле Nissan, задержали в ПТО "Варшавский мост". При обыске у мужчины обнаружили 198 таблеток экстази и 8,5 граммов кокаина.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов вышли на покупателя "товара" – минчанку, которая планировала сбыть наркотики в столице.

Сейчас оба задержанных находятся под стражей, в отношении них возбуждены уголовные дела.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупную партию наркотиков пытался ввезти в Беларусь гражданин Франции. Смотрите на видео кадры изъятия у курьера таблеток экстази и кокаина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство установило повышающие коэффициенты бюджетникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика