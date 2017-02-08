Французского гражданина, следующего в республику на легковом автомобиле Nissan, задержали в ПТО "Варшавский мост". При обыске у мужчины обнаружили 198 таблеток экстази и 8,5 граммов кокаина.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов вышли на покупателя "товара" – минчанку, которая планировала сбыть наркотики в столице.

Сейчас оба задержанных находятся под стражей, в отношении них возбуждены уголовные дела.