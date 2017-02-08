По этому поводу уже высказались внешнеполитические ведомства Израиля, России, Армении, Госдеп США, не говоря уже о многочисленной армии политиков, политологов и журналистов. Можно констатировать, что история Александра Лапшина оказалась на стыке интересов различных государств, а вокруг его имени поднялась такая шумиха, в которой он сам, кажется, был не слишком заинтересован.

Кто такой Лапшин?

Сорокалетний уроженец Екатеринбурга Александр Лапшин — это популярный блогер по прозвищу "Рuerrtto", обладатель паспортов России, Украины и Израиля, который уже многие годы путешествует по различным странам планеты и описывает свои приключения на страницах Живого Журнала. Происхождение источников дохода путешественника досконально неизвестно, однако считается, что небольшое состояние Лапшин сколотил на сделках с недвижимостью, в период жизни в российской столице в 2003-2008 годах. Еще один интересный факт из биографии Лапшина: три года службы в армии Израиля, в том числе в горячих точках — Секторе Газы и на ливанской границе. Судя по открытым данным, Александр Лапшин периодически вступал в клинч с правоохранительными органами и различными ведомствами многих государств, в том числе со специальными службами родного Израиля, МВД Украины и пр. Широко известна критика Лапшина в адрес российских чиновников, что принесло ему славу "вольнодумца" и популярность в либеральных кругах РФ.

"Знаете, у меня жесткая антипатия к российским чиновникам. В массе своей, они мне омерзительны, ибо коррумпированы и повсеместно надругаются над правами граждан", — так в свое время считал известный блогер. Однако сейчас именно МИД РФ выступает основным внешнеполитическим адвокатом задержанного путешественника, так что как минимум в отношении российских дипломатов Лапшин оказался не прав.

Чем Лапшин насолил Азербайджану?

Что касается Азербайджана, то история конфликта с официальным Баку у блогера достаточно давняя. В свое время Лапшин неоднократно посещал территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, за что был внесен в "черный список" МИД Азербайджана. Надо сказать, что само по себе нахождение в этом стоп-листе вовсе не означает уголовное преследование со стороны азербайджанских правоохранительных органов. Всего в данном списке более 500 человек, в том числе 5 белорусских граждан, однако лишь к Лапшину у силовиков Ильхама Алиева возникли столь серьезные вопросы.



© Sputnik / Виктор Толочко Алиев поблагодарил Лукашенко за выдачу блогера Лапшина

Дело в том, что в июне 2015-го года, несмотря на наличие известного ему запрета, Лапшин въехал в Азербайджан по паспорту гражданина Украины, пройдя пограничный контроль благодаря тому, что в документе его имя "Александр" было указано на украинском языке как "Олександр". Еще более интересно то, что украинское гражданство Лапшина было аннулировано в 2011 году, по причине чего блогер долго и упорно судился с МВД Украины. По результатам своей поездки с сомнительным украинским паспортом Александр Лапшин написал издевательскую статью в своем блоге под заголовком "1:0 в пользу Саши Лапшина", где жертвами сатиры туриста стали азербайджанские правоохранители, пограничники и правящий режим в целом.

В результате азербайджанские спецслужбы крепко осерчали, и в отношении Лапшина были возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР. Азербайджан объявил блогера в международный розыск по линии Интерпола за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса АР. В итоге по запросу азербайджанской стороны Лапшин был задержан в Минске 15 декабря прошлого года, а 7 февраля в соответствии с решением Верховного суда Республики Беларусь был экстрадирован в Баку. Таким образом, в матче "Саша Лапшин против Азербайджана" счет стал уже 1:1.

Причем здесь Беларусь?

Решение белорусской стороны было негативно воспринято в Москве как "несоответствующее духу белорусских обязательств" и особенно эмоционально в Ереване, вплоть до того, что многие представители армянского истеблишмента требуют исключить Беларусь из ОДКБ и чуть ли не разорвать дипломатические отношения с официальным Минском.



© Sputnik Лапшин сдан

Можно, конечно, много рассуждать об отношениях личной дружбы Лукашенко с Алиевым и желании "Батьки" "отомстить" Кремлю за ограничения поставок белорусской говядины на российский рынок, однако для получения достоверного анализа целесообразно опираться только на факты. И здесь бесспорным фактом является то, что Республика Беларусь имеет обязательства по исполнению международных договоров о правовой помощи по уголовным делам. Такой договор в числе прочих заключен также между Минском и Баку в форме Соглашения о сотрудничестве между МВД Азербайджанской Республики и МВД Республики Беларусь от 05.06.1999.

В частности стороны договорились об исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ст. 3 ч. 1), а также о том, что "при исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны".

Соответственно, официальный представитель Генеральной прокуратуры Петр Киселев был абсолютно прав, когда заявил по данному случаю, что "проверка доказанности вины выдаваемого лица в совершении инкриминируемых преступлений не относится к компетенции запрашиваемой стороны".

Выражаясь простым языком, в данном вопросе с Беларуси взятки гладки, так как наша сторона действует строго в рамках заключенного Соглашения. Попытаться выйти за уголовно-правовые рамки и заняться политикой, конечно, можно, однако нужно учитывать, что условия договора между Беларусью и Азербайджаном закладывались 18 лет назад, когда еще не было ни "говяжьего конфликта", ни дружбы Лукашенко и Алиева. Могла ли Беларусь в угоду политическим соображениям нарушить свои юридические обязательства? Наверное, да, но это явно не тот путь, по которому должно следовать адекватное суверенное государство. Ну, и кроме того, Азербайджан и лично Ильхам Алиев являются надежными партнерами нашей страны, которые, в отличие от многих, Беларусь никогда не подводили.

Что будет дальше?

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о судьбе Лапшина, Александр Лукашенко отметил , что "мы видим только верхушку айсберга", и высказал надежду на то, что впоследствии Лапшин будет освобожден Азербайджаном по просьбе Израиля.

Ранее осторожные израильские дипломаты высказывали опасения, что в Азербайджане Лапшина могут привлечь к ответственности за шпионаж, и в этой связи нельзя исключать, что блогер и путешественник не так прост, как кажется на первый взгляд.

Если это так, и Израиль, который наряду с Россией выражает заинтересованность в судьбе Лапшина, применит свое влияние в отношениях с Баку, то с большой долей вероятности уже в ближайшее время этот человек после извинений перед азербайджанским народом окажется в каком-нибудь кибуце.

Увы, но Минск, не являющийся стороной конфликта по данному вопросу, невольно стал главной жертвой так называемого "дела Лапшина". Баку, Иерусалим, Москва как-нибудь договорятся, но неприятный осадок в отношениях Беларуси и Армении и, что хуже, Беларуси и России останется. Однако, dura lex sad lex и, возможно, честность в соблюдении обязательств зачтется нашей стране на других треках международной политики.