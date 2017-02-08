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Гидромет: морозы уходят, днем около –10°C
09.02.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Морозы начнут ослабевать в Беларуси уже в четверг 9 февраля: в течение дня температура составит около –10°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Холодная погода пришла в республику в начале недели, местами в ночное время столбики термометров опустились ниже отметки –25°C.
"Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в крайних юго-западных районах страны пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха – от –6°C по юго-западу до –13°C по северо-востоку", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в Минске в четверг днем будет без осадков, а дневная температура воздуха составит около –9°C.
Ранее синоптики прогнозировали, что холода, пришедшие в Беларусь с антициклоном Erika из России, отступят к выходным. Ожидается, что во второй половине февраля будет преобладать оттепельная погода.
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Синоптики прогнозируют, что осадков в течение дня не будет – только в крайних юго-западных районах страны пройдет небольшой снег.
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