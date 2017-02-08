Председатель сообщества Slow Food в Беларуси Игорь Данилов рассказал ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву о концепции этого движения и производстве органических продуктов в нашей стране.

В первую очередь, Данилов сравнил новое движение с широко известным понятием Fast Food, которое стало масштабной индустрией "нездорового, быстрого питания" во всем мире.

"30 лет назад один итальянский ресторанный критик удивился, увидев "МакДональдс" прямо у подножия самой знаменитой в Риме лестницы, и подумал — как-то слишком быстро все это происходит. Ведь в Италии давние традиции питания, смакования пищи, беседы за столом. Поэтому он начал воплощать это в отдельное движение", — рассказал Данилов.

По словам собеседника Sputnik, за 30 лет новое движение обрело масштабы, и сейчас более 100 тысяч человек в 150 странах думают о том, как вырастить на своей территории местные органические, натуральные, экологически чистые продукты.



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"Участники движения встречаются каждые два года, приглашают со всего мира фермеров, поваров, кулинаров и пытаются не столько "кушать медленно", сколько замедлить ритм жизни, который у нас очень скоростной. Мы летим, бежим, не успеваем оглянуться. Этой идеологии и посвящено движение Slow Food", — рассказал Данилов.

По словам Данилова, представители Fast Food индустрии активно реагируют на новое движение — с помощью рекламы стараются рассказать, какой органический и вкусный картофель, правильное и чистое мясо используют в приготовлении своих продуктов.

Собеседник Sputnik рассказал и о производстве органических продуктов в нашей стране, которое в настоящее время вызывает определенные сложности.

"У нас доминирует промышленное производство, и это обеспечивает продовольственную безопасность. Тем не менее, чтобы производилось быстро и много продукции, применяются разного рода добавки, консерванты, гормоны, лекарства, и все это проходит через нас", — отметил Данилов.

По его словам, органическая продукция — это то, что растет медленно, без ускорителей и добавок, но не хранится долго. Производство такой продукции обходится существенно дороже, и говорить о том, что в Беларуси есть органические продукты, пока нельзя, поскольку это длительный процесс, который должен начинаться с отдыха земли.

"Именно дачники — это огромный потенциал Slow Food. Они все выращивают для себя. Но для того чтобы гордиться этим и угощать не только соседей, но и многих других, нужно развивать это движение. Нужно, чтобы самые активные дачники могли это превратить в бизнес", — рассказал Данилов.

Собеседник Sputnik отметил, что в Беларуси Slow Food — это общественная инициатива, на официальной странице сообщества в Facebook в настоящее время числится более тысячи участников.

Беседу с председателем сообщества Slow Food в Беларуси Игорем Даниловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.