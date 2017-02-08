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Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси состоялся 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Во время телефонного разговора стороны обсудили развитие белорусско-азербайджанских отношений, вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит Александра Лукашенко в Азербайджан и поговорили о дальнейших встречах на уровне президентов.

В сообщении также говорится, что глава Азербайджана «выразил признательность белорусской стороне и лично Президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, (…) расценил данный шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства», пишет tut.by .

Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку вечером 7 февраля. В Азербайджане ему грозит до 8 лет лишения свободы — блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха.

Лапшин был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

«Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану», — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

7 февраля Верховный суд Беларуси, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе.

МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. А депутаты Армении на заседании парламента призвали МИД своей страны «отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры».

Между тем в Азербайджане призывают не политизировать дело Лапшина. «Попытки политизации возбуждения уголовного дела против гражданина ряда стран Александра Лапшина и его экстрадиции в Азербайджан неправильны. Этот вопрос, носящий чисто правовой характер, должен рассматриваться в юридической плоскости», —заявили в МИД Азербайджана.