﻿ Алиев поблагодарил Лукашенко за Лапшина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Алиев поблагодарил Лукашенко за Лапшина

09.02.2017 10:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Алиев поблагодарил Лукашенко за Лапшина

president.gov.by

Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси состоялся 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Во время телефонного разговора стороны обсудили развитие белорусско-азербайджанских отношений, вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит Александра Лукашенко в Азербайджан и поговорили о дальнейших встречах на уровне президентов.

В сообщении также говорится, что глава Азербайджана «выразил признательность белорусской стороне и лично Президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, (…) расценил данный шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства», пишет tut.by.

Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку вечером 7 февраля. В Азербайджане ему грозит до 8 лет лишения свободы — блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха.

Лапшин был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

«Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану», — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

7 февраля Верховный суд Беларуси, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе.

МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. А депутаты Армении на заседании парламента призвали МИД своей страны «отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры».

Между тем в Азербайджане призывают не политизировать дело Лапшина. «Попытки политизации возбуждения уголовного дела против гражданина ряда стран Александра Лапшина и его экстрадиции в Азербайджан неправильны. Этот вопрос, носящий чисто правовой характер, должен рассматриваться в юридической плоскости», —заявили в МИД Азербайджана. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси состоялся 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как блогер Лапшин стал фигурантом политического скандала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика