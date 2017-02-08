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«Белкоммунмаш» инвестирует в Конотопе

09.02.2017 09:26 — Разное | Ежедневник  
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«Белкоммунмаш» инвестирует в Конотопе

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Белорусская компания собирается разместить производство на предприятии «Конотопское трамвайно-троллейбусное управление».

Эта новость прозвучала во время пресс-конференции в городском совете. Белорусский холдинг "Белкомунмаш" заявил о своих планах создать на территории Украины предприятие по модернизации и ремонту трамваев и троллейбусов, которое будет осуществлять обслуживание подвижного состава украинского электротранспорта, сообщает ресурс 05447.сom. 

Заместитель Конотопского городского головы Игорь Степанченко сообщил, что белорусская компания собирается разместить производство на предприятии «Конотопское трамвайно-троллейбусное управление».

Как заявил народный депутат Верховной Рады Игорь Молоток, это уже вторая рабочая встреча с представителями завода.

«Белкоммунмаш» - ведущее промышленное предприятие Республики Беларусь в области производства и капитального ремонта подвижного состава городского электрического транспорта. Холдинг поставляет технику во многие страны мира, среди которых не только государства постсоветского пространства и Европы, а также Азии и Южной Америки.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусская компания собирается разместить производство на предприятии «Конотопское трамвайно-троллейбусное управление».

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