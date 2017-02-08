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В Бресте на водителя VW, который врезался в троллейбус по дороге за чипсами, завели дело за угон
8 февраля Следственный комитет возбудил дело в отношении 20-летнего жителя Бреста за угон служебного автомобиля. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.
6 февраля молодой человек взял ключи и угнал принадлежащий частному предприятию микроавтобус Volkswagen Crafter. По словам подозреваемого, в тот день он вместе с другом «пил пиво с чипсами». Когда «закуска» закончилась, молодые люди завладели ключами от служебного автомобиля и отправились на нем в магазин.
По дороге назад на проспекте Машерова VW
Проведенное освидетельствование показало, что водитель VW был пьян — 1,4 промилле. Также он не имел права управления — был лишен в 2014 году за пьяную езду.
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По словам подозреваемого, в тот день он вместе с другом "пил пиво с чипсами". Когда "закуска" закончилась, молодые люди завладели ключами от служебного автомобиля и...
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