8 февраля Следственный комитет возбудил дело в отношении 20-летнего жителя Бреста за угон служебного автомобиля. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

6 февраля молодой человек взял ключи и угнал принадлежащий частному предприятию микроавтобус Volkswagen Crafter. По словам подозреваемого, в тот день он вместе с другом «пил пиво с чипсами». Когда «закуска» закончилась, молодые люди завладели ключами от служебного автомобиля и отправились на нем в магазин.

По дороге назад на проспекте Машерова VW врезался в троллейбус . В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир микроавтобуса.

Проведенное освидетельствование показало, что водитель VW был пьян — 1,4 промилле. Также он не имел права управления — был лишен в 2014 году за пьяную езду.