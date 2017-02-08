Самая плотная борьба в нашем конкурсе «Автомобиль 2017 года» намечается в сегменте средних и полноразмерных SUV. В количественном выражении их продается меньше, чем бюджетных кроссоверов, но сам сегмент вырос на 50% по сравнению с 2015 годом. Так что не оскудеют кошельки белорусов, выбирающих большие кроссоверы.



Фото: Bentley

2016 год оказался богат на премьеры в классе больших SUV и внедорожников. Самой дорогой из новинок оказался Bentley Bentayga, роскошный кроссовер британского производителя. 608 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды.



Фото: Audi

Немногим медленнее оказывается дизельный кроссовер Audi SQ7. Его мотор выдает 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, а разгоняется заряженный SQ7 до 100 км/ч за 4,7 секунды.



Фото: Maserati

Еще один роскошный кроссовер с уклоном в спорт — Maserati Levante. Его битурбо мотор выдает 430 лошадиных сил, а до сотни автомобиль разгоняется за 5,2 секунды.



Фото: Jaguar

Именитых британцев представляет еще одна марка — Jaguar с моделью F-Pace. Это тоже первая проба пера производителя в жанре SUV. И надо сказать, первый блин не вышел комом. Автомобиль сочетает удобство и вместительность кроссовера с повадками настоящего спортивного Jaguar.



Mercedes-Benz GLS

Фото автопроизводителя

Марка Mercedes-Benz в прошлом году была щедра на премьеры, выдав сразу три новинки — полноразмерный кроссовер GLS и среднеразмерные GLC и GLC Coupe. GLS, несмотря на роскошный вид, может себя проявить на настоящем бездорожье, а GLC предлагает редкую для своего класса пневмоподвеску.



Фото автопроизводителя

Toyota Land Cruiser 200 после обновления стала выглядеть не намного изящнее. Огромная хромированная решетка радиатора внушает если не страх, то уважение. Несмотря на показную роскошь, LC200 все еще остается серьезным внедорожником.



Фото автопроизводителя

После прежней модели, продержавшейся на конвейере аж 13 лет, новое поколение Volvo XC90 стало революционным. Абсолютно новая платформа, и только двухлитровые двигатели под капотом. Самая мощная и быстрая версия — гибрид.



Фото автопроизводителя

Собирающийся в Беларуси Chevrolet Tahoe для рынка ТС оснастили 6,2-литровым V8 мощностью 409 л.с. Внутри это по-прежнему суровый внедорожник с кузовов на раме и полным приводом с понижающим рядом.



Фото автопроизводителя

Одна из самых свежих премьер — кроссовер Cadillac XT5, который тоже выпускается методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон». Необычная внешность и определенная харизма явно позволят ему бороться с немецкими грандами.



Фото автопроизводителя

И снова продукция завода «Юнисон». Но на этот раз — китайского происхождения. Кроссовер Zotye T600 внешне напоминает немецкие модели, внутри вполне неплох. Но предлагается только с передним приводом.



Фото автопроизводителя

В гамме марки Haval, которая по сути является люксовым подразделением давно знакомого Great Wall, сразу две премьеры белорусского рынка — кроссовер H6 и рамный внедорожник H9. Первый может оснащаться как передним, так и полным приводом, а второй — полным приводом с понижающим рядом. По размерам Haval H9 превосходит Toyota LC Prado.



Фото: автопроизводителя

Появление кроссовера Chevrolet Captiva поршло незаметно. Автомобиль и раньше не пользовался ажиотажным спросом, поэтому можно предположить, что и обновленный автомобиль будет продаваться единичными экземплярами. Автомобиль предлагается только с полным приводом и автоматической коробкой передач.



Фото автопроизводителя

Вряд ли появление Honda Pilot у нас на рынке способно разбудить спящую японскую марку. Хотя в США эта модель пачками собирает различные награды. На нашем рынке Pilot представлен в трех комплектациях и лишь с одним типом двигателя — трехлитровой бензиновой «шестеркой» в сочетании с АКП.



Фото автопроизводителя

С тех пор, как перестали продавать просто Pajero, Mitsubishi Pajero Sport занял место флагмана марки. Если отбросить вызывающий дизайн, то автомобиль следует похвалить за качественный и удобный интерьер, а также за сохранение генов настоящего внедорожника.



Фото автопроизводителя

По части эпатажа во внешности новый Nissan Murano не отстает от Mitsubishi Pajero Sport, а по напичканности электроникой так и превосходит. Зато под капотом у него — классическая 3,5-литровая «шестерка» с приятным звуком и достаточной мощностью.



Фото автопроизводителя

Toyota HiLux с годами только становится лучше. В новом поколении автомобиль получил более мягкую подвеску, массу электронных ассистентов. При этом рама стала прочнее, так что этот пикап по-прежнему способен выдерживать тяжелые нагрузки.



Фото автопроизводителя

После рестайлинга Mitsubishi L200 стал выглядеть далеко не утилитарным пикапом. Но несмотря на противоречивый дизайн, автомобиль сохранил свои лучшие качества — надежность и проходимость вкупе с функциональностью.

Проголосовать за "Автомобиль 2017 года" можно ТУТ .

Конкурс "Автомобиль года" проводится порталом AUTO.TUT.BY уже в третий раз. Информационными партнерами премии этого года стали радиостанция "Новое радио ", сайт автообъявлений av.by , журнал " Большой ", портал marketing.by , а также интернет-ресурс belretail.by .