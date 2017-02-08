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"Автомобиль 2017 года". SUV и большие внедорожники не теряют популярности
Самая плотная борьба в нашем конкурсе
2016 год оказался богат на премьеры в классе больших SUV и внедорожников. Самой дорогой из новинок оказался Bentley Bentayga, роскошный кроссовер британского производителя. 608 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды.
Немногим медленнее оказывается дизельный кроссовер Audi SQ7. Его мотор выдает 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, а разгоняется заряженный SQ7 до 100 км/ч за 4,7 секунды.
Еще один роскошный кроссовер с уклоном в спорт — Maserati Levante. Его битурбо мотор выдает 430 лошадиных сил, а до сотни автомобиль разгоняется за 5,2 секунды.
Именитых британцев представляет еще одна марка — Jaguar с моделью F-Pace. Это тоже первая проба пера производителя в жанре SUV. И надо сказать, первый блин не вышел комом. Автомобиль сочетает удобство и вместительность кроссовера с повадками настоящего спортивного Jaguar.
Марка Mercedes-Benz в прошлом году была щедра на премьеры, выдав сразу три новинки — полноразмерный кроссовер GLS и среднеразмерные GLC и GLC Coupe. GLS, несмотря на роскошный вид, может себя проявить на настоящем бездорожье, а GLC предлагает редкую для своего класса пневмоподвеску.
Toyota Land Cruiser 200 после обновления стала выглядеть не намного изящнее. Огромная хромированная решетка радиатора внушает если не страх, то уважение. Несмотря на показную роскошь, LC200 все еще остается серьезным внедорожником.
После прежней модели, продержавшейся на конвейере аж 13 лет, новое поколение Volvo XC90 стало революционным. Абсолютно новая платформа, и только двухлитровые двигатели под капотом. Самая мощная и быстрая версия — гибрид.
Собирающийся в Беларуси Chevrolet Tahoe для рынка ТС оснастили 6,2-литровым V8 мощностью 409 л.с. Внутри это по-прежнему суровый внедорожник с кузовов на раме и полным приводом с понижающим рядом.
Одна из самых свежих премьер — кроссовер Cadillac XT5, который тоже выпускается методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон». Необычная внешность и определенная харизма явно позволят ему бороться с немецкими грандами.
И снова продукция завода «Юнисон». Но на этот раз — китайского происхождения. Кроссовер Zotye T600 внешне напоминает немецкие модели, внутри вполне неплох. Но предлагается только с передним приводом.
В гамме марки Haval, которая по сути является люксовым подразделением давно знакомого Great Wall, сразу две премьеры белорусского рынка — кроссовер H6 и рамный внедорожник H9. Первый может оснащаться как передним, так и полным приводом, а второй — полным приводом с понижающим рядом. По размерам Haval H9 превосходит Toyota LC Prado.
Появление кроссовера Chevrolet Captiva поршло незаметно. Автомобиль и раньше не пользовался ажиотажным спросом, поэтому можно предположить, что и обновленный автомобиль будет продаваться единичными экземплярами. Автомобиль предлагается только с полным приводом и автоматической коробкой передач.
Вряд ли появление Honda Pilot у нас на рынке способно разбудить спящую японскую марку. Хотя в США эта модель пачками собирает различные награды. На нашем рынке Pilot представлен в трех комплектациях и лишь с одним типом двигателя — трехлитровой бензиновой «шестеркой» в сочетании с АКП.
С тех пор, как перестали продавать просто Pajero, Mitsubishi Pajero Sport занял место флагмана марки. Если отбросить вызывающий дизайн, то автомобиль следует похвалить за качественный и удобный интерьер, а также за сохранение генов настоящего внедорожника.
По части эпатажа во внешности новый Nissan Murano не отстает от Mitsubishi Pajero Sport, а по напичканности электроникой так и превосходит. Зато под капотом у него — классическая 3,5-литровая «шестерка» с приятным звуком и достаточной мощностью.
Toyota HiLux с годами только становится лучше. В новом поколении автомобиль получил более мягкую подвеску, массу электронных ассистентов. При этом рама стала прочнее, так что этот пикап по-прежнему способен выдерживать тяжелые нагрузки.
После рестайлинга Mitsubishi L200 стал выглядеть далеко не утилитарным пикапом. Но несмотря на противоречивый дизайн, автомобиль сохранил свои лучшие качества — надежность и проходимость вкупе с функциональностью.
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Внедорожники, кроссоверы, пикапы - все они тесно сплелись в одной номинации "Средний и полноразмерный SUV". Кто окажется милее белорусам - вычурный Bentley Bentayga или "свой"...
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