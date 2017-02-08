LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сам (а)!».

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Нам пришло множество писем, с прошлыми выпусками можно ознакомиться здесь:

История 16

До:





После:





Сейчас мне 33 года. Сегодня меня всё устраивает в своей внешности. Я живу с ощущением, что я уникальна, моя внешность индивидуальна, такой больше в мире нет! А пришла я к этому отнюдь не через похудение…

С 18 лет меня носило по волнам похудения. Я худела до разных результатов (при росте 165 см мой вес колебался от 48 до 65 кг). Это продолжалось 8 лет.

За 8 лет я прочитала горы книг и статей о том, как нужно худеть. И каждый способ заключался в ограничении в еде. Причём ограничивались не только хлебобулочные изделия, но и сладкое, жирное. Две недели я держалась, но потом без сладкого становилось как-то скучно, мозг отказывался радоваться такой жизни. И, конечно же, я переставала контролировать калории, переставала вести дневник калорий, ела со всей семьёй вечером, и даже ночью.

Через месяц мой вес опять приближался к 65 кг. И моя внешность мне опять не нравилась.

После последующего месяца изнурительных голодовок под глазами появились тёмные круги. Куда-то пропало настроение. Во внешнем виде стало абсолютно всё не устраивать: попа, ноги, грудь, лицо, всё похудело, но потерялся женственный силуэт, в районе ног появились растяжки, руки стали похожи на ниточки.

После резких скачков веса у меня, естественно, появился целлюлит. Я стеснялась находиться на пляже в купальнике. Меня тяготили все взгляды на моё тело.

Мне казалось, я никому не нравлюсь. Хотя это было не так. Какой же я была дурой!

Просто удивительно, как же мы не осознаем истинных проблем и причин недовольства своей внешностью! И я не осознавала.

Родители в своё время не внушили мне, что я красива и ничего менять не надо. Ну так у них получалось. Что нужно просто жить и радоваться жизни.

Я смотрела на журнальных красавиц, на звёзд с обалденными фигурами и не понимала, как им удается так выглядеть, в чём секрет их внешности.

А всё просто!

Когда-то эти красивые девушки даже не подозревали, что станут теми, кто они сейчас.

Им тоже когда-то не нравилась их внешность. У них тоже проявлялись комплексы.

Но в один какой-то момент, мотивированные чьим-то примером, они раз и навсегда решились изменить свою жизнь. Именно жизнь, а не внешность!

Больше всего пока меня поразил личный пример Веры Брежневой (бывшая участница группы «ВИА Гра»).

Просто удивительное перевоплощение. Кто не видел её в 17 лет, можно найти фото в Сети — небо и земля по сравнению с тем, какая она сегодня.

Из её примера я узнала, что есть такой вид фитнеса, как пилатес. Именно пилатес придал телу Брежневой эту женственность и естественность. И дело не в похудении, как оказалось, а в подтянутости всех мышц тела.

Пилатес (особенное дыхание, позиция плеч, спины и живота) формирует правильные очертания ног, рук, живота, ягодиц, икр, плеч, и даже спину делает соблазнительной.

Особенностью подтяжки всех мышц является воздействие на них утяжелителей. То есть мы не просто отводим назад ноги, мы надеваем на них утяжелитель: в 1 кг, затем в 2 кг, и т.д. по системе. Мы не просто разводим руки в стороны, а надеваем на них утяжелители. Не просто приседаем с ровной спиной, а в руках держим утяжелитель.

Результат: после недели тренировок исчезает целлюлит (у меня после недели пропал), после двух недель заметно подтягиваются все мышцы.

Ещё одна фишка этой системы упражнений: за счет втягивания живота и удерживания лопаток в фиксированном положении сокращается желудок, и ты ешь совсем маленькими порциями.

Параллельно другими физнагрузками лучше не заниматься, для тела достаточно только пилатеса. Хотя, если кто привык бегать, то будете худеть быстрее. Но! Из практики: при беге очень худеют ягодицы. А по моему мнению, они не должны худеть, потому что в результате занятий пилатесом попа округляется и хорошо подтягивается, выглядит отлично.

Я первое время просто смотрелась по часу в зеркало! Мне не хотелось отводить от своего тела взгляд! У меня получилось выглядеть как с обложки журнала! Мне захотелось скупить все купальники на свете, захотелось на пляж.

Сразу отпала проблема похудения как таковая. Я узнала быстрый способ превратить своё тело в конфетку. И худеть мне расхотелось. Сегодня меня абсолютно устраивает моё тело и внешность в целом.

Повысилась самооценка. Главное — внушить себе, почувствовать, что ты особенная и красивая сама по себе, перестать сравнивать себя с кем-то. Просто стань тем, кем мечтаешь!

В доказательство того, что я живу обычной жизнью (не имею сверхвозможностей), привожу распорядок моего дня:

6.45 — подъём, гигиенические процедуры

7.00 — 7.30 — занятия пилатесом

7.30 — 8.00 — отвожу сына в школу

8.00 — 8.30 — завтрак: чай с сушками (печеньем «Мария»), яблоки, бананы по — 2 шт.

8.30 — 9.00 — собираюсь на работу

9.00 — 9.30 — дорога на работу

9.30 — 13.00 — работа

13.00 — 14.00 — забираю сына из школы. Готовлю обед: сыну — то, что он просит, себе — овощной суп (овощи, мясо и специи). Чай (кофе) с сушками или леденцами. Фрукты: яблоки, бананы

14.00 — 16.00 — делаем уроки, посещаем кружки

16.00 — 18.00 — работа дома

18.00 — 19.00 — ужин: плов, каши, чай, батон с маслом, мясо (курица или свинина), макароны

19.00 — 21.00 — время с сыном, или работа, или обучение

21.30 — 22.00 — ложимся спать. Процедуры, чтение на ночь. Кефир на ночь

Что я не ем: сдобное печенье, кремовые торты, колбасы, всё слишком жирное и чересчур калорийное (более 200 ккал), жареные и копченые блюда, мороженое, алкоголь, орехи.

Что ем в больших количествах: фрукты, овощи, мясо вареное или запеченное, салаты без заправки.

В течение дня: много яблок, апельсинов, сухофрукты, хлебцы.

Из сладкого позволяю себе сладкие фрукты, сухофрукты, леденцы (1 раз в неделю шоколад).

Если заниматься интенсивно, можно 2 раза в неделю позволить себе съедать по 200 граммов любимых сладостей: тортов, сдобного шоколадного печенья.

Совет по занятиям: в начале (первые 3 дня) лучше делать упражнение по 10−15 раз. Затем по 5 раз увеличивая. Через 2 недели можно добавить ещё 1 кг груза.

Заниматься нужно на пустой желудок за 1 час до еды! А видео с упражнениями вы в полном объеме можете найти на youtube. Удачи!

История 17

Я всегда славилась своей худобой и ростом. Так славилась, что чуть до комплексов в юношестве не дошло. Ну, к счастью, все обошлось. Жизнь шла своим чередом. Школа, институт, работа, замужество… Из увлечений — бальные танцы, йога… И вдруг… На одном из этапов моей жизни скоропостижно скончалась мама.

Это был шок и огромный стресс, после которого моя жизнь перевернулась. Я стала безудержно полнеть. Вначале это было незаметно. Каков же был мой шок, когда я узнала о том, что я семимильными шагами приближаюсь к 50 размеру одежды, а на весах появилась цифра 84,3 килограмма при росте 173 (для сравнения всегда носила одежду 42−44 размеров, весила 67 килограммов). Этакая гром-баба стала. Потом еще один удар — тяжелая болезнь отца, и от стресса пошли плясать гормоны. Тут следует еще отметить, что питание из-за переживаний было ужасным и хаотичным. И вот к чему в итоге я пришла.





Такое безобразие длилось не один год. Депрессии, недовольство собой, неуверенность. Несколько раз пыталась садиться на диеты — не помогало.

И вот я помню этот миг (назовем его так). Моя подруга-худышка (это не женская зависть, а констатация факта), видя то, что я теряю веру в себя, позвала меня в тренажерный зал («качалку» в простонародье). Организацию занятий и поиск тренера она тоже взяла на себя. Остановились на сплите в паре (индивидуальные занятия с тренером в паре).

В июле 2016 года пришли в зал, и я увидела тренера-дюймовочку с целеустремленным взглядом.





Первая мысль не очень худенькой леди: «Ну, и что эта девчушка сможет сделать с тем, с чем я борюсь годы?». Ну да ладно, не хотелось подругу огорчать. Оптимизма не было совсем.

Первые занятия давались тяжело. Под тяжестью собственного веса я задыхалась, было душно. Хотелось плакать, все бросить, но я решила для себя: либо сейчас, либо никогда. И вот пришел час расплаты — тренер принесла нам бумажку, написанную от руки: что нужно есть, чтобы достигнуть результатов. Это было дробное питание. Но… Оказалось, что не все так страшно! На «законодательном» уровне можно было употреблять мармелад, зефир и горький шоколад. Я сразу подумала, что такое питание мне подходит и морально я его выдержу. Тут следует учесть, что было оговорено конкретное количество разрешенной сладкой контрабанды для организма. Кроме того, нужно было пить смузи, зеленый чай, льняное масло, есть пропаренную овсянку, зелень («сено», как я это всегда называю), вареную говядину, курицу, сыр, кефир, хлебцы, яблоки (ничего жареного, выбросить полуфабрикаты, колбасы и другие «толстительные» продукты).

В день нужно было съедать не более 1500 калорий. При этом зефир, соки, шоколад до 12.00, предпочтение отдавать «медленным» углеводам, после «качалки» обязательно есть — это аксиома, иначе результата не будет.

Помню один-единственный срыв в самом начале. Очень хотелось — нет не «есть», а именно «жрать». Срыв длился совсем недолго, максимум неделю, как только весы стали минусовать вес, срыв сразу закончился. Теперь срыв для меня — это хотя бы день без правильного питания (булок, пицц и прочего уже совсем не хочется). Каково было мое удивление, когда за первый месяц было минус 5 килограммов на весах. Сначала я взвешивалась каждое утро перед едой и ежедневно докладывала мужу и подруге о своих удачах и промахах (спасибо, кстати, моим идейным вдохновителям за поддержку). Комплекс упражнений тренером подбирался индивидуально (приседания, пресс, французский жим, становая тяга, отжимания — это то, что вспомнила сходу).

И в какой-то момент моя тренер-дюймовочка показала мне свое фото из ее «другой» жизни. Вот какая она была.





Тогда я поняла, что мы вдвоем: я и тренер — это сила. С тех пор я ее слушаюсь, как врача, позволяю себя поучать (не всем это позволено, к слову).

Сейчас я вешу 70,9 килограмма, все наладилось, гормоны пришли в норму. Я могу с уверенностью сказать, что я счастлива в своей новой форме, чего и всем желаю. Похудение — это большой труд, подвластный целеустремленным и сильным людям. Не ждите чуда, а делайте его сами.

Вот так я выгляжу сегодня:









История 18

До:





После:





Со мной не работал штат тренеров и программу не составляли диетологи.

Я все сделала сама. Расскажу все по порядку.

Меня зовут Юлия. Мне 33 года. Мой рост 172 см. В идеале я должна весить максимум 60 кг.

До 25 лет у меня был постоянный вес 65 кг, потом вышла замуж, расслабилась, как и многие замужние леди, не спеша набрала лишние кг, муж меня не пилил и со стороны никто не говорил: «Может, хватит?!».

Я сникерсы любила перед сном съесть и жареную картошечку на ужин, думала, что все само собой куда-то исчезнет. Но не тут-то было. Вещи стала покупать большего размера, но и это меня не останавливало и не заставляло задуматься ни о чем. В какой то момент мой вес стал 82,5 кг. Мы с мужем развелись, но причина, конечно, не в этом, а может…

Когда я осталась одна, решила: начну новую жизнь, начну худеть с понедельника (как решают многие). Но это только и осталось моим желанием на тот момент.

Всё изменил человек, который запал в душу настолько, что я захотела измениться до неузнаваемости.

Почти год назад я познакомилась с моим нынешним мужем. Я влюбилась первый раз в жизни по-настоящему и захотела изменить в себе все, на что раньше было лень тратить время. Я захотела полюбить себя, потому что только в этом случае другой человек смог бы полюбить меня. Ведь когда ты себя любишь, ты чувствуешь себя уверенно, ни за кем не бегаешь, не «выпрашиваешь» любовь, и ты не боишься, что тебя бросят ради другой. Потому что ты себя любишь, ценишь и уважаешь, и это транслируется окружающим.

Чтобы достичь такого внутреннего состояния, пришлось очень многое в себе поменять, полностью выйти из зоны комфорта, делать все по-другому. Когда результаты не заставили себя долго ждать, появился бешеный интерес идти дальше, делать все для того, чтобы закрепить результат и никогда не возвращаться в то состояние и те формы, которые были.

Это так прекрасно! Когда человек, который тебя долго не видел, говорит: «Ну ничего себе, красотка!».

Прошел почти год, и в сумме я похудела на 19 кг, а главное, не сильно напрягалась. Я для себя создала схему моего преображения (не только внешнего, но и внутреннего), которая стала частью моей жизни. Я все делала в удовольствие и продолжаю худеть, при том что ем 6−7 раз в день и могу себе позволить даже съесть шоколадку на ночь (но очень редко).

У меня изменилось все — начиная от метаболизма и заканчивая отношением к жизни. Все благодаря моему мужу Александру. Он меня поддерживает, хвалит, но и не дает расслабляться. Любовь творит чудеса — испытано на себе!

Мои рекомендации: сразу после пробуждения — 1 стакан воды с 1 ч.л. меда (растворенного с вечера), зарядка 15−20 минут (чтобы запустился и ускорился метаболизм на целый день), еще 1 стакан воды с 1ч.л. меда, душ (чтобы бодрость не покидала целый день). Завтрак обязателен! Лучше всего: сложные углеводы — каши, желательно с проростками пшеницы (почти все витамины содержатся).

Важно в течение дня продолжать придерживаться питьевого режима: выпивать за полчаса до еды по 1 стакану воды (потому что часто люди жажду путают с голодом), после еды пить только через час. В общей сумме выпивать около 2 литров.

Советую есть маленькими порциями, но часто, 6−7 раз в день. Последний прием пищи не в 18 ч. (это старое понятие, когда люди ложились спать в 21 ч.), а за 2 часа до сна, за полчаса до сна советую выпивать 1 стакан молочного — кефир или ряженка с 1 ч.л. молотого льна.

И ещё: фрукты и углеводы есть до 15.00, на ужин — только белок, после тренировки открывается углеводное окно 40 мин., обязательно в это время надо перекусить (ничего не отложится, а наоборот — пойдет на формирование красивых мышц).

Самым эффективным способом похудения я считаю раздельное питание (в интернете есть список — что с чем можно есть, если вкратце — мясо с овощами, каши с овощами, фрукты отдельно).

Насчет тренировок — в идеале каждый день, но чередовать, вечер — сильная нагрузка, другой вечер — слабенькая, чтобы мышцы всегда были в тонусе.

Баня/сауна — 1 раз в неделю для очистки организма от шлаков.

Антицеллюлитный массаж — минимум 1 раз в год по 10 сеансов, а в идеале 2 раза в год.

Также очень советую комплекс: баротренажер, ИК-штаны, роликовый массажер, виброплатформа, прессотерапия, этот комплекс тоже в идеале 2 раза в год по 10 сеансов.

Самый главный принцип, которого нужно придерживаться: «Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть».

Поверьте, после похудения вы будете себя уважать еще больше. А значит, окружающие вами будут восхищаться, чувствуя вашу уверенность в себе.

Позволю себе еще один совет: задавайте себе всегда вопрос перед принятием пищи — какую пользу она мне принесет?

Если на этот вопрос вы не можете ответить — зачем есть такую еду. Ведь сейчас открылось много магазинов с диетической едой, много сайтов со здоровым питанием — все в наших руках. Мы — то, что мы едим. Самое главное, будем здоровыми,

потому что качество еды влияет на качество жизни!

Всем желаю успехов и удачи. Не надо ждать нового года, понедельника, начинать новую жизнь надо прямо сейчас!

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