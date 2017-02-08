Валентин Шафалович, гражданин Польши, в Молодечно пожаловался прокурору на действия сотрудника ГАИ. Жалобу поляка прокурор передал в Следственный комитет, пишет « Край.by ».



Молодечненская ГАИ забрала у гражданина Польши Валентина Шафаловича его машину и требует выплатить 1150 рублей штрафа.

Валентин Шафалович утверждает, что сотрудник Молодечненской ГАИ 3 января на служебной машине приехал к нему домой и попросил убрать с зеленой зоны автомобиль.



Jaguar Валентина Шафаловича.

Шафалович — гражданин Польши. Но также имеет паспорт нерезидента Беларуси. В Молодечно у него проживает сын, поэтому он приезжает в этот город.

— Я 2 января по делам был в Минске. Домой в Молодечно приехал около 22.00. Свободного парковочного места не было, поэтому, съехав с проезжей части, пришлось припарковать машину напротив подъезда дома, в котором живу, — рассказал Валентин. — 3 января никаких поездок не планировал. Во второй половине дня по назначению врача принял две таблетки транквилизатора «Релиум». Это лекарство содержит наркотическое вещество. Около 16.30 ко мне пришел сотрудник милиции и попросил переставить машину, которая припаркована с нарушением правил.

Из жалобы Валентина следует, что инспектор ГАИ, капитан милиции, отреагировал на звонок женщины в дежурную часть РОВД, которая сообщила, что Jaguar припаркован в неположенном месте.

— Я оделся и вышел из дома, — продолжает свой рассказ мужчина. — Милиционер забрал у меня все документы на машину, а также мои паспорта (Польши и Беларуси). Он настаивал на том, чтобы я переставил автомобиль, грозил протоколом за неподчинение сотруднику милиции и принудительной эвакуацией машины. Даже обещал аннулировать мой паспорт гражданина Польши. Я предупредил его, что по рекомендации доктора принял лекарство, которое содержит наркотическое вещество, но он был непреклонен.

В итоге Валентин Шафалович подчинился требованию сотрудника ГАИ, проехал 2−3 метра, съехал с неположенного места, закрыл свой автомобиль и попросил вернуть документы. В ответ на это милиционер предложил пройти в служебную машину и заявил, что тот обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, о чем будет составлен административный протокол.

По словам Валентина, его принудительно доставили в психоневрологический диспансер для освидетельствования, от которого он отказался. При этом он пояснил в протоколе, что принимал содержащее наркотическое вещество лекарство и предупреждал об этом сотрудника ГАИ, который вынудил его сесть за руль.

Машину Шафаловича эвакуировали на штрафную стоянку, польские права изъяли.



Водительское удостоверение Шафаловича.

По словам Валентина, начальник ГАИ лишил его права управления транспортными средствами сроком на три года и оштрафовал на 50 базовых величин (1150 рублей). Машина находится на штрафстоянке и до выплаты штрафа ее не отдают.

Прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский рассказал «Край.by», что передал жалобу Валентина Шафаловича в Следственный комитет для проведения проверки.

Старший следователь Молодечненского РОСК Юрий Богушевич сообщил, что до окончания этой проверки следствие не будет комментировать ситуацию.

Начальник отдела ГАИ Молодечненского РОВД Дмитрий Юркевич сказал:

— Если человек написал жалобу в прокуратуру, а прокурор передал ее в Следственный комитет, то и обращайтесь за комментариями в эти органы.

7 февраля мужчина был на приеме у начальника Молодечненского РОВД Валентина Осиповича, который, по словам Шафаловича, пообещал держать этот конфликт на контроле.