Сан-Франциско расположен на севере одноименного полуострова и является важнейшим городом области залива Сан-Франциско. Его часто так и называют — «Город у залива». Основан он был испанцами почти два с половиной века назад и получил свое название в честь католического святого Франциска Ассизского.

Сегодня это один из самых известных городов Соединенных Штатов Америки, крупный финансовый и туристический центр, известный расположенной неподалеку Кремниевой долиной, а также многочисленными достопримечательностями (среди них — мост «Золотые Ворота» и здания бывшей тюрьмы на острове Алькатрас), холмистой местностью и канатными трамваями, летними туманами и удачным сочетанием викторианской и современной архитектуры на улицах города.

О своей жизни в этом замечательном месте сегодня в рубрике «Наши за границей» рассказывает белоруска Надежда Клим, переехавшая в Сан-Франциско летом прошлого года.

— Я родилась и выросла в Гомеле. Затем поступила в Минский государственный лингвистический университет, который закончила по специальности «переводчик английского и французского языков», а также «специалист по межкультурной коммуникации».





Сразу после окончания учебы устроилась в сферу IT, но работала в ней не программистом или тестировщиком. Моя обязанность заключалась в осуществлении продаж и ведении целого ряда проектов для компаний-заказчиков.

За время обучения мне по программе «Work and Travel» довелось трижды побывать в США и поработать здесь официанткой. И еще трижды я приезжала сюда по туристической визе. То есть на момент переезда я уже отчетливо представляла себе страну, в которой буду жить, и на достаточно хорошем уровне владела английским языком (помимо профильного образования и визитов в США, языковой практики добавило и общение с заказчиками во время моей работы в сфере информационных технологий).

Я переехала в Америку уже по иммиграционной визе. В этом смысле мне было легче, чем тем, кто остается в США, имея в паспорте, к примеру, только туристическую визу. Я замужем, мой муж тоже белорус.









Сан-Франциско является одним из самых дорогих городов в стране, в том числе и в вопросе стоимости жилья. В этом смысле позади него остался даже Нью-Йорк. За сумму меньше миллиона долларов купить себе квартиру в самом городе практически невозможно. Немного дешевле обойдется она в пригороде Сан-Франциско (который менее престижен, но зато достаточно велик) или близрасположенных городах. Так, в соседнем Сан-Хосе (это час езды на машине на юг) двухкомнатную квартиру при определенной доле везения можно найти и за 400 000 — 500 000 $. При этом надо понимать, что она не новая и будет находиться в здании 30−35 летней давности постройки. Стоимость аренды однокомнатной квартиры (спальня + гостиная) в Сан-Франциско варьируется в пределах 2000 — 3000 $ в месяц. В целом же из-за того, что вблизи города располагается Кремниевая долина, цены на жилье в городах залива значительно выросли за последние годы.









Что касается медицинского обслуживания, то его стоимость приемлема только при наличии у вас медицинской страховки. На меня распространяется страховка мужа. В целом же средняя стоимость медицинской страховки варьируется в районе 20 — 25 $ в месяц. Остальную сумму выплачивает работодатель (если вы оформлены в штат компании, а не являетесь независимым работником). Если же работодатель не предоставляет страховку, ее стоимость стартует в районе от 500 $ в месяц.

Разумеется, такая сумма зависит от типа страховки и во многом определяется уровнем дохода гражданина. К примеру, если вы работаете официантом и ваша годовая заработная плата равна примерно 20 000 $ (чаевые в расчет не берутся), то по местным меркам она считается очень маленькой, а вы, соответственно, нуждаетесь в государственной помощи в вопросе медицинского обслуживания. Для людей, годовой доход которых не превышает некое подобие американского прожиточного минимума, предусмотрена страховка Medicaid, которая дается таким гражданам бесплатно.

В целом за ситуацией в здравоохранении сейчас здесь следят особенно пристально, так как со времени вступления в должность нового президента страны Дональда Трампа началось сворачивание масштабной медицинской стратегии, над которой в последние годы активно работала администрация Барака Обамы. За Трампа, к слову говоря, не голосовал никто из моих знакомых, и его избрание для жителей Сан-Франциско — города исторически открытого и толерантного к любого рода меньшинствам: и национальным, и религиозным, и сексуальным — стало неожиданностью. Наш город, как и все крупные города страны, большинством голосов отдал победу Хиллари Клинтон. Сама я пока не являюсь гражданкой Соединенных Штатов Америки и не принимала участия в выборах.



Union Squarе



San Francisco Downtown (финансовый район)

В день объявления результатов голосования мы с мужем были на Гавайях, и хозяйка дома, который мы там снимали, была крайне расстроена итогами выборов. Обхватив голову руками, она сокрушалась: «Америка! Что с тобой?!». В этом смысле я с удивлением и интересом наблюдала за подобной реакцией. В теории я понимала, что американцы гораздо больше, нежели белорусы, углублены в политические процессы в своей стране, но видеть такие переживания в реальной жизни раньше мне не приходилось. На следующий же день по всей Америке вспыхнули протесты, которые далеко не всегда проходили мирно. Однако же в Сан-Франциско таких протестов я не наблюдала.

Что касается политики Трампа в области миграционного законодательства, то его последнее решение о запрете въезда в страну для граждан семи стран с мусульманским большинством населения и ничем не оправданные выпады в адрес мигрантов стали причиной исков к нему со стороны целого ряда штатов и отдельных городов (в том числе и Сан-Франциско), а также обвинений в ограничении им основополагающих прав граждан. В ответ на это Трамп заявил о намерении сократить федеральное финансирование нашего города. Чем закончится эта история — пока непонятно.

Но нужно четко понимать, что президент в Америке — это один (и отнюдь не единственный!) из институтов власти. Он не может без оглядки делать то, что ему захочется. Полномочия президента ограничены по целому ряду ключевых вопросов и думать, что какой-то человек (кем бы он ни был) на этой должности может единолично кардинально изменить жизнь в США в ту или иную сторону и перевернуть все с ног на голову, не стоит. Тем более даже в Республиканской партии, от которой выдвигался Дональд Трамп, к нему достаточно спорное отношение.



Район Sunset, Сан-Франциско



Дворец изящных искусств (Palace of Fine Arts)

Сфера обслуживания в США находится на очень высоком уровне: приветствия и пожелания хорошего дня от продавцов и улыбки от официантов здесь уже давно стали совершенно обычным делом. Знаю, что наши люди воспринимают такую вежливость неоднозначно и называют ее неискренней. Я и сама, работая официанткой в далеком 2009 году, была не в восторге от всей этой наигранности (тем более что от настроения, которое ты излучаешь, напрямую зависит размер твоих чаевых). Но в то же время я хорошо помню, какой контраст в этом вопросе почувствовала, когда в том же году вернулась домой и со мной очень грубо разговаривала продавщица в одном из минских магазинов. В этот момент я подумала: «Ну вот… добро пожаловать на родину…». Сейчас я отношусь к таким улыбкам совершенно нормально. Во-первых, далеко не все они фальшивы, а во-вторых — уж лучше пусть тебе натянуто улыбнутся, чем вывалят на тебя с порога весь негатив, накопившийся за неделю.

Это же касается и дежурной вежливости между обычными гражданами. Здесь абсолютной нормой общения для незнакомых или малознакомых друг с другом людей является так называемый «small-talk». Это не особо содержательный разговор на общие темы. К примеру, о погоде. Вот забирают родители своих детей из школы и вместо того, чтобы жаловаться друг другу на жизнь (будь то цены в магазине или требовательное начальство на работе), вместо бессмысленных жалоб они посмеются над какой-нибудь банальностью.

Также характерной особенностью сферы обслуживания в Америке является одинаковый в плане оказываемого вам внимания подход к любому клиенту. Так, никто и никогда с презрением или насмешкой не посмотрит на то, как вы одеты. Будь это мелкий магазин в менее престижном районе или модный бутик в центре. Здесь вообще не принято как-то выпячивать свое благосостояние: даже миллионеры в Америке чаще всего ходят в очень простой одежде. С любым клиентом в магазине поздороваются, скажут «добро пожаловать!», поинтересуются «не нужна ли вам помощь?» и, если ответ будет отрицательным, отойдут и не будут навязывать вам свои (пусть даже профессиональные) советы.



Мост Bay Bridge (связывает город с восточной материковой частью залива)



Вид на Сан-Франциско с Bay Bridge

Город Сан-Франциско, помимо прочего, знаменит своим трамвайным сообщением. Трамваев здесь действительно много, и все они разные по внешнему виду, расцветке и области использования (одни курсируют по внутренним маршрутам города, а другие предназначены для экскурсионных поездок туристов).

Единоразовый проезд по городу на таком виде общественного транспорта до 1 января стоил 2,25 $, а сейчас стоит 2,5 $ (поездки за пределы города обойдутся дороже: цена увеличивается пропорционально расстоянию). Немало у нас и троллейбусов с автобусами. Ходит транспорт с раннего утра и до позднего вечера, причем достаточно часто: простаивать на остановке в ожидании его почти не приходится. Стоимость проездного на месяц в пределах города составляет 73 $, для детей и молодежи (в возрасте от 5 до 18 лет), пожилых людей (от 65 лет и старше). А для людей с ограниченными возможностями и малоимущих стоимость месячного проездного будет в 2 раза меньше — 36 $.



В трамвае

Есть в Сан-Франциско и электрички CalTrain, которые, по большей части, связывают город с городами Долины, а также некое подобие метро, которое связывает город с ближним и дальним пригородом — BART (Bay Area Rapid Transit). Хотя называть эти движущиеся над и под землей поезда словом «метро» не совсем корректно. Построить традиционное в нашем понимании подземное метро в нашем городе в свое время было проблематично из-за холмистой местности, которая также стала своего рода узнаваемой особенностью Сан-Франциско.



CalTrain



В метро

Что касается питания, то цены на самые распространенные продукты выглядят примерно так: пакет молока объемом в 2 литра обойдется вам в 2−5 $, хлеб — в 3−6 $, килограмм говядины у нас можно купить за 9−10 $, а упаковку ягод (340 г) — за 3,5 $. Полкило помидоров обойдется вам в 3 $, а огурцов — в 2,5 $. Естественно, при изучении этих цен нужно учитывать и соответствующий размер средних зарплат в Сан-Франциско.

Калифорния — это штат, где многие продукты в супермаркетах имеют органическое происхождение. В целом качеством питания я довольна. Недавно мы с мужем летали в гости к своим друзьям в Нью-Йорк и в ходе разговора коснулись и темы здорового питания. Там, как я могу судить, с этим дела обстоят похуже. В Сан-Франциско же все просто помешаны на органике. Но сейчас это уже стало маркетинговым ходом, и знак Organic здесь иногда могут поставить даже на строительные материалы.



Пляж Ocean Beach



Вид на Muir Woods Beach (1,5 часа езды от Сан-Франциско)





Как я уже говорила, Сан-Франциско — очень толерантный город со свободномыслящими людьми. Так сложилось исторически: еще в конце 60-х годов прошлого века он являлся центром скопления хиппи со всей страны. Сейчас примерно шестая часть населения города — это представители ЛГБТ-сообщества. Гомосексуальные пары в Сан-Франциско можно встретить повсеместно: они свободно гуляют по улицам, держась за руки, и это не вызывает ни у кого из прохожих никакой агрессивной реакции. Это такие же полноправные члены общества, ничем не лучше и не хуже других: они точно так же, как и все, учатся, работают и платят налоги.

Во многих местах Сан-Франциско можно увидеть радужные флаги на дружественных по отношению к гей-сообществу заведениях и даже пешеходные переходы, окрашенные в цвета радужного флага. Есть в нашем городе и район Castro, где по традиции среди жителей наблюдается максимальный процент представителей ЛГБТ-сообщества. Я в этом вопросе абсолютно толерантна. Причем отношение мое к гомосексуалам было таковым и до переезда в Америку.



Район Castro

О Беларуси американцы в основном не знают ничего. Сейчас я работаю проектным менеджером в диджитал-агентстве. Но когда я еще только ходила на собеседования по трудоустройству, у меня интересовались предыдущим местом работы. Я говорила, что жила и работала в Восточной Европе, и этого, как правило, для потенциального работодателя было достаточно. Мне кажется, что этот регион они в целом воспринимают как одну большую страну, не видя существенной разницы между русскоговорящими.

Значительная часть моих знакомых в Сан-Франциско родом из Беларуси, но общались мы с ними еще до переезда сюда. Так совпало, что многие из них переехали в Америку, получив Green Card или по рабочей визе. Друзья мужа из Беларуси (а некоторые из них живут здесь уже на протяжении 15 лет) стали и моими друзьями, поэтому окружение мое в значительной степени состоит именно из белорусов.



Бейсбольная арена AT&T Park

Что касается климата, то зимой у нас температура держится в районе +15˚C. По сравнению с Беларусью зима здесь теплая (и одновременно с этим достаточно дождливая). Передвигаться по улице при такой температуре можно в легком пальто и ботинках. Я прилетела в город в июле и могу сказать, что летняя температура в +20˚C омрачается сильным ветром, поэтому о большом количестве летних платьев в гардеробе говорить не приходится. Летним вечером даже не будет лишним накинуть на себя ветровку. Я живу на севере Сан-Франциско, недалеко от залива, поэтому в нашей части города немного холоднее, чем на юге.



Декабрь в Сан-Франциско

Если говорить о достопримечательностях, то их в городе и окрестностях немало. Сан-Франциско является достаточно крупным туристическим центром не только в штате и стране, но и в мире. Я думаю, что все читатели зрительно представляют себе мост Золотые Ворота, который можно увидеть во множестве американских фильмов. Долгое время он являлся самым большим висячим мостом в мире. Его общая длина — 2737 метров, а вес — порядка 900 000 тонн.

Также всемирно известной местной достопримечательностью можно назвать остров Алькатрас (в заливе Сан-Франциско) и одноименную тюрьму на нем. Когда-то это была военная тюрьма, а затем ее преобразовали в тюрьму для особо опасных преступников и преступников, склонных к побегу. В настоящее время она прекратила свою работу и тюремные здания стали популярным музеем, для посещения которого нужно записываться примерно за месяц до желаемого дня экскурсии. Попасть из города на остров Алькатрас можно на специальном пароме.



Мост Золотые Ворота (Golden Gate Bridge)







Алькатрас. Вид с залива во время Fleet week (неделя флота)

Решение переехать на другой континент и жить вдали от родителей и близких друзей было не самым легким в моей жизни. За последние полгода не сосчитать то количество раз, когда мне пришлось выйти из своей уютной зоны комфорта. Но Америка — изначально страна иммигрантов, и люди здесь в большинстве своем очень лояльны и дружелюбны к «понаехавшим».

Тем, кто еще только раздумывает «а стоит ли?», я очень советую приехать сюда сначала в продолжительный отпуск, побывать в восточной и западной частях страны (темп жизни, сами города и природа на том или ином побережье очень отличаются друг от друга) и потом уже, если понравится, окончательно паковать чемоданы. Если решились, то искренне желаю удачи и терпения: у вас все получится!



Чистильщик обуви



В Сан-Франциско очень много собак

Что касается меня, то я не загадываю наперед. В каждой стране есть свои плюсы и минусы, а у судьбы, в свою очередь, всегда есть на тебя свои планы. Сейчас я здесь, но кто знает, где окажусь через 5 лет…



Вид на город с Grandview Park



Вид на Тихий океан

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