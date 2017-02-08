«Дочь, что ли, должна бросить университет, чтобы оплатить налог на тунеядство? Я с зарплатой в 400 рублей не смогу помочь, и так оплачиваю ее учебу», — возмущается минчанка Ирина. Сейчас ее дочка уже учится на втором курсе университета, но в 2015 году (а именно за этот год сейчас «отчитывают» тунеядцев) девочка ходила на подготовительные курсы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В 2014 году Лена закончила школу, но не поступила. Она пошла на подготовительные курсы при университете, за которые мы заплатили 1000 рублей (сумма с учетом деноминации), — рассказывает Ирина. — В декабре ей исполнилось 18 лет, она пыталась устроиться на работу, но желающих взять без опыта не нашлось. Некоторые ровесники Лены устраивались неофициально. К примеру, ее однокурсница работала курьером, но документы не оформляли, в итоге она тоже получила извещение на уплату налога. Но тогда же никто не думал, что появится декрет о тунеядстве.

«Письмо счастья» Елене пришло в конце декабря прошлого года. Ее мать вспоминает, что сразу же позвонила в налоговую инспекцию, где ей сказали, что «подготовительные курсы не засчитываются в участие в финансировании госрасходов».

— И неважно, что мы заплатили за курсы немалые деньги, — уточняет Ирина. — В общем, извещение стало для нас ударом. Я написала заявление в налоговую, в котором последовательно описала ситуацию. Взяла на работе справку о доходах. Что дальше будет — не знаю. В налоговой мне посоветовали обращаться в горисполком в связи с тяжелой жизненной ситуацией, если придет отказ.

По словам Ирины, она не сможет помочь дочери с оплатой налога.

— Я одна ее воспитываю, получаю 400−450 рублей. Дочь учится на платном, в год нужно заплатить 1660 рублей. Сейчас надо внести половину этой суммы. Как можно еще заплатить налог? — задается вопросом Ирина.

Налоговая: «Если представит справку, то будет освобождена от уплаты налога»

— В период участия в финансировании госрасходов включается получение образования только на дневной форме, — сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Там предположили, что в налоговую инспекцию, скорее всего, не поступила информация о том, что девушка проходила подготовительные курсы на дневном отделении, но «при представлении справки она будет освобождена от уплаты налога», уточнили в ведомстве.

— Все учреждения образования представляют данные сведения об обучающихся, которые впоследствии поступают в МНС и загружаются в соответствующую базу. Поэтому если по какой-то причине произошел сбой и в отношении кого-то из обучающихся не представлены сведения, к сожалению, это человеческий фактор, — объяснил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько. — База формируется на основании идентификационного номера, при этом личные данные обучающего — ФИО, адрес проживания и другое — не поступают в налоговую. Поэтому здесь цена ошибки в один номер очень серьезная.

К слову, это уже не первый случай, когда белорусам, которые получали в 2015 году образование, приходилось доказывать налоговикам, что они не должны платить сбор на тунеядство. К примеру, извещение пришло жительнице Могилева, которая училась на дневном отделении в университете, а по вечерам подрабатывала официанткой. Девушку попросили предоставить справку о том, что обучалась в вузе. А жителю Бобруйска пришлось подтверждать , что его сын учится за рубежом, поэтому не должен платить налог на тунеядство.

Налоговики напоминают, что документы, которые подтверждают освобождение от уплаты налога, можно не только принести в налоговую лично, но и отправить почтой, сообщением на e-mail или оставить через сервис « электронное обращение » на сайте МНС.