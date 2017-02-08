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"Училась, чтобы поступить". Нужно ли платить налог на тунеядство ученикам подготовительных курсов

09.02.2017 09:16 — Разное | Tut.by  
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«Дочь, что ли, должна бросить университет, чтобы оплатить налог на тунеядство? Я с зарплатой в 400 рублей не смогу помочь, и так оплачиваю ее учебу», — возмущается минчанка Ирина. Сейчас ее дочка уже учится на втором курсе университета, но в 2015 году (а именно за этот год сейчас «отчитывают» тунеядцев) девочка ходила на подготовительные курсы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В 2014 году Лена закончила школу, но не поступила. Она пошла на подготовительные курсы при университете, за которые мы заплатили 1000 рублей (сумма с учетом деноминации), — рассказывает Ирина. — В декабре ей исполнилось 18 лет, она пыталась устроиться на работу, но желающих взять без опыта не нашлось. Некоторые ровесники Лены устраивались неофициально. К примеру, ее однокурсница работала курьером, но документы не оформляли, в итоге она тоже получила извещение на уплату налога. Но тогда же никто не думал, что появится декрет о тунеядстве.

«Письмо счастья» Елене пришло в конце декабря прошлого года. Ее мать вспоминает, что сразу же позвонила в налоговую инспекцию, где ей сказали, что «подготовительные курсы не засчитываются в участие в финансировании госрасходов».

— И неважно, что мы заплатили за курсы немалые деньги, — уточняет Ирина. — В общем, извещение стало для нас ударом. Я написала заявление в налоговую, в котором последовательно описала ситуацию. Взяла на работе справку о доходах. Что дальше будет — не знаю. В налоговой мне посоветовали обращаться в горисполком в связи с тяжелой жизненной ситуацией, если придет отказ.

По словам Ирины, она не сможет помочь дочери с оплатой налога.

— Я одна ее воспитываю, получаю 400−450 рублей. Дочь учится на платном, в год нужно заплатить 1660 рублей. Сейчас надо внести половину этой суммы. Как можно еще заплатить налог? — задается вопросом Ирина.

Налоговая: «Если представит справку, то будет освобождена от уплаты налога»

— В период участия в финансировании госрасходов включается получение образования только на дневной форме, — сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Там предположили, что в налоговую инспекцию, скорее всего, не поступила информация о том, что девушка проходила подготовительные курсы на дневном отделении, но «при представлении справки она будет освобождена от уплаты налога», уточнили в ведомстве.

— Все учреждения образования представляют данные сведения об обучающихся, которые впоследствии поступают в МНС и загружаются в соответствующую базу. Поэтому если по какой-то причине произошел сбой и в отношении кого-то из обучающихся не представлены сведения, к сожалению, это человеческий фактор, — объяснил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько. — База формируется на основании идентификационного номера, при этом личные данные обучающего — ФИО, адрес проживания и другое — не поступают в налоговую. Поэтому здесь цена ошибки в один номер очень серьезная.

К слову, это уже не первый случай, когда белорусам, которые получали в 2015 году образование, приходилось доказывать налоговикам, что они не должны платить сбор на тунеядство. К примеру, извещение пришло жительнице Могилева, которая училась на дневном отделении в университете, а по вечерам подрабатывала официанткой. Девушку попросили предоставить справку о том, что обучалась в вузе. А жителю Бобруйска пришлось подтверждать, что его сын учится за рубежом, поэтому не должен платить налог на тунеядство.

Налоговики напоминают, что документы, которые подтверждают освобождение от уплаты налога, можно не только принести в налоговую лично, но и отправить почтой, сообщением на e-mail или оставить через сервис «электронное обращение» на сайте МНС.

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Теги: Могилев
 
 
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"Дочь, что ли, должна бросить университет, чтобы оплатить налог на тунеядство? Я с зарплатой в 400 рублей не смогу помочь, и так оплачиваю ее учебу", - возмущается...

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