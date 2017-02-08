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18+: подборка пикантных подарков на 14 февраля
В этой подборке не будет подушек-сердечек и плюшевых медвежат. Команда
Массажное масло
Если вы не готовы к очень уж смелым презентам, подарите массажное масло. В таком безобидном сюрпризе скроется нужный подтекст.
Среди многообразия товаров есть средства с приятным ароматом, в составе которых — набор натуральных эфирных масел. В основу некоторых входят феромоны. Есть масла с согревающим эффектом, который усиливается от дуновения ветерка.
И совсем необязательно быть великим массажистом, чтобы воспользоваться подарком. Ну, вы поняли.
Духи с феромонами
Согласитесь, духи — самый популярный и универсальный подарок на любой праздник. Многие долго не думают и выбирают этот проверенный годами ароматный сюрприз. Так почему бы вместо флакончика духов, который покупается каждый раз, по любому поводу, с одним и тем же запахом, не выбрать более пикантный вариант?
Подействуют ли духи с феромонами так, как написано на упаковке, или сработает эффект самовнушения — в любом случае 14 февраля будет жарким.
Тематические наряды
Как правило, такие подарки чаще получают женщины. Это может быть как наряд горячей горничной, так и просто красивый комплект белья. Все зависит от смелости фантазии. Мужчинам не придется подыскивать слова, чтобы поведать о своих желаниях: все скажет подарок.
Главное, не забудьте предварительно узнать размер одежды возлюбленной. Метод «Ну, фигура у нее, как у вас, только чуть меньше» срабатывает только в кино.
Съедобное белье
Если ваша девушка вообще не умеет готовить, подарите ей кэнди-белье. Можно купить по отдельности, можно сразу комплект. Зависит от того, насколько вы голодны. И не придется ждать, когда ужин перейдет в более активную часть.
Настолки для двоих
Игра поможет весело и увлекательно провести время вдвоем. В игровой коробке — 240 карт. На каждой — задание: от самых невинных до очень откровенных. Также в наборе есть павлинье перо, чулок и галстук. Все это пригодится для выполнения заданий.
Игра поможет раскрепоститься и узнать много нового друг о друге.
Не забывайте, что даже самый смелый подарок не повод отказаться от цветов и ресторана. А лучшие спецпредложения от столичных компаний на День Св. Валентина ищите в каталоге компаний
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Идеи подарков для пар, которые не боятся экспериментов, умеют смеяться над собой или хотят намекнуть на то, что вслух не всегда выскажешь.
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