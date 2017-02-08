В этой подборке не будет подушек-сердечек и плюшевых медвежат. Команда TAM.BY собрала идеи подарков для пар, которые не боятся экспериментов, умеют смеяться над собой или хотят намекнуть на то, что вслух не всегда выскажешь.

Массажное масло





Кому подойдет: мужчинам и женщинам. Стоимость: обычное — от 3−4 BYN;

согревающее — от 10 BYN;

с феромонами — от 10 BYN.

Если вы не готовы к очень уж смелым презентам, подарите массажное масло. В таком безобидном сюрпризе скроется нужный подтекст.

Среди многообразия товаров есть средства с приятным ароматом, в составе которых — набор натуральных эфирных масел. В основу некоторых входят феромоны. Есть масла с согревающим эффектом, который усиливается от дуновения ветерка.

И совсем необязательно быть великим массажистом, чтобы воспользоваться подарком. Ну, вы поняли.

Духи с феромонами





Кому подойдет: мужчинам и женщинам. Стоимость: от 8 BYN.

Согласитесь, духи — самый популярный и универсальный подарок на любой праздник. Многие долго не думают и выбирают этот проверенный годами ароматный сюрприз. Так почему бы вместо флакончика духов, который покупается каждый раз, по любому поводу, с одним и тем же запахом, не выбрать более пикантный вариант?

Подействуют ли духи с феромонами так, как написано на упаковке, или сработает эффект самовнушения — в любом случае 14 февраля будет жарким.

Тематические наряды





Кому подойдет: женщинам. Стоимость: от 30 BYN.

Как правило, такие подарки чаще получают женщины. Это может быть как наряд горячей горничной, так и просто красивый комплект белья. Все зависит от смелости фантазии. Мужчинам не придется подыскивать слова, чтобы поведать о своих желаниях: все скажет подарок.

Главное, не забудьте предварительно узнать размер одежды возлюбленной. Метод «Ну, фигура у нее, как у вас, только чуть меньше» срабатывает только в кино.

Съедобное белье





Кому подойдет: женщинам. Стоимость: от 20 BYN (1 элемент комплекта).

Если ваша девушка вообще не умеет готовить, подарите ей кэнди-белье. Можно купить по отдельности, можно сразу комплект. Зависит от того, насколько вы голодны. И не придется ждать, когда ужин перейдет в более активную часть.

Настолки для двоих





Кому подходит: мужчинам и женщинам. Стоимость: от 60 BYN.

Игра поможет весело и увлекательно провести время вдвоем. В игровой коробке — 240 карт. На каждой — задание: от самых невинных до очень откровенных. Также в наборе есть павлинье перо, чулок и галстук. Все это пригодится для выполнения заданий.

Игра поможет раскрепоститься и узнать много нового друг о друге.

Не забывайте, что даже самый смелый подарок не повод отказаться от цветов и ресторана. А лучшие спецпредложения от столичных компаний на День Св. Валентина ищите в каталоге компаний TAM.BY .