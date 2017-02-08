В Беларуси выпускают пластиковые карточки на основе двух международных и одной отечественной платежных систем: Visa, MasterCard и Белкарт. У каждой из них несколько типов, которые отличаются стоимостью обслуживания, количеством доступных функций и назначением.

Во всех нюансах разбираемся вместе с Белорусским народным банком .

Мне нужна самая простая карточка. Что взять? Если вам нужен максимально бюджетный вариант, то попробуйте Visa Electron, Maestro от MasterCard, БЕЛКАРТ или кобейджинговое решение БЕЛКАРТ-Maestro. Это карточки начального уровня. За год обслуживания в белорусских банках с вас возьмут примерно до 10 рублей. С помощью таких решений вы сможете снять деньги в банкомате, расплатиться в магазинах (но не во всех — следите за соответствующей наклейкой на дверях) и не только в Беларуси: бюджетные карточки позволяют оплачивать товары и услуги за рубежом. С покупками онлайн все сложнее — далеко (очень далеко) не все торговые площадки принимают бюджетные решения.

Но платить в интернете мне, наверное, за что-нибудь придется. Что в таком случае делать? Чтобы быть уверенным, что оплата пройдет, стоит взять карточку уровнем не ниже Visa Classic или MasterCard Standard . С ними вы гарантировано сможете расплатиться в интернете. В белорусских банках год обслуживания таких карточек стоит в среднем от 12 до 60 рублей. Также с такими карточками не будет проблем за границей: Visa и MasterCard работают более чем в 190 странах мира.

Я довольно часто езжу в командировки. Может, есть решение специально для меня? Конечно. Вы можете предложить своему работодателю оформить вам карточку Visa Business . Ее особенность в том, что она выпускается непосредственно к счету компании. Командированный сотрудник может бронировать гостиницы, арендовать авто, снимать наличные.

Что, можно вот так просто тратить деньги на что угодно и ни перед кем не отчитываться? Разумеется, нет. За каждую совершенную операцию командированному сотруднику необходимо будет отчитаться: предоставить чеки или заполнить отчет (в зависимости от правил компании-работодателя). Эти нюансы заранее нужно уточнить у бухгалтера, которому вы будете отчитываться.

Наверняка мою рублевую карточку не примут за рубежом Примут. Другое дело, что вы можете потерять на конверсии из белорусских рублей в валюту страны вашей командировки. Поэтому вы можете минимизировать риски и выпустить карточку в одной из двух иностранных валют: долларах США, евро. Корпоративная карточка может быть полезна и индивидуальным предпринимателям.

И как такая карточка может быть полезна для ИП? Она поможет здорово сэкономить время. Visa Business напрямую привязывается к счету ИП. Т.е. предпринимателю не придется больше ездить в банк за деньгами. С такой карточкой будет достаточно дойти до ближайшего банкомата и снять нужную сумму. Оплатить товары и услуги можно и безналично: через терминал или интернет. К тому же, карточки Visa Business могут иметь дополнительные привилегии.

Привилегии? А можно подробнее? Владельцы карточек Visa Business могут получать скидки в магазинах, кафе, гостиницах и многих других сферах в рамках программы лояльности Visa Business Bonus. Кроме того, некоторые банки предлагают возможность пользоваться услугой Консьерж-сервис (служба оперативной помощи в организации путешествий и досуга) и программой доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру Priority Pass.

Звучит интересно. Привилегии полагаются только Visa Business? Нет. Если вы хотите платежной карточкой подчеркнуть свой статус или много путешествуете не по работе – вам стоит обратить внимание на премиальные карточки уровня Gold , Platinum и выше. Так же, как и Visa Business, они дают своим владельцам право на скидки во многих сферах (в том числе - Priority Pass и Консьерж-сервис). Так же некоторые банки выпускают карточки такого уровня с опцией cash-back: вам вернут некоторый процент (как правило, не больше двух) от ваших безналичных рассчетов. Есть и еще один важный бонус для путешественников. В случае потери карточки в поездке, вы всегда сможете экстренно выпустить новую (не обязательно в своем банке), либо же просто снять наличные.

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Карточки Visa Business от ОАО «БНБ-Банк» — инструмент, который делает жизнь компаний и индивидуальных предпринимателей комфортнее.