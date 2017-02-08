Новые дома в столице на Курганной — головная боль чиновников Московского района. Два из них по размерам — с хрущевки, а по бумагам — индивидуальные блокированные. Еще несколько — такие большие, что не вписываются в стандартные представления об индивидуальном жилом доме. Владелец одного из таких домов согласился рассказать свою версию появления дома и мытарств, последовавших за стройкой.



Этот дом вызвал вопросы у исполкома еще на стадии строительства. Пока чиновники недоумевали, здание достроили. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Красный дом администрация признала многоквартирным, и его наверняка узаконят и введут в эксплуатацию. Розовый — дом Виталия — ждет решений. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Виталий Соловьянчик когда-то жил в частном доме по адресу: ул. Дружбы, 24. Он и сейчас там прописан, только такой улицы возле проспекта Дзержинского больше не существует — там свежий квартал многоэтажек. Когда сносили дом, государство еще предлагало гражданам варианты компенсации — Виталий выбрал компенсацию участком. Дали один участок в 2007-м, потом передумали — сообщили, что район идет под снос. Взамен пообещали землю на Курганной.

— Меня заставили предоставить проект дома, который хочу построить на этом участке. И проект именно трехквартирного блокированного дома лег в основу землеотвода, — говорит Виталий. — Все согласования шли еще в 2011-м, до того как этот участок официально был предоставлен решением Мингорисполкома в 2012 году.



Виталий возле дома. Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

Действительно, один из документов — заключение комитета архитектуры Мингорисполкома на индивидуальный блокированный трехквартирный жилой дом по ул. Курганной взамен изымаемого по ул. Дружбы, 24, выданное 28 ноября 2011 г. В заключении указано, что проектом предусматривалось строительство двухэтажного блокированного трехквартирного дома с баней, общая площадь дома 630 квадратных метров, площадь застройки — почти 500 квадратных метров.

— После получения решения Мингорисполкома и оформления земли в БРТИ письменно обратился в администрацию Московского района с вопросом, нужно ли еще разрешение администрации района на строительство? Нам ответили: даже процедуры такой нет, у вас же на руках решение вышестоящего органа, где написано — приступить к строительству.

В письме «о рассмотрении обращения» в октябре 2013 года заместитель главы администрации Владимир Танкевич сообщает Виталию Соловьянчику: «Решением Мингорисполкома от 03.08.2012 № 2438 вам предоставлен участок (…) для строительства дома. В соответствии с заключением комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 30.05.2013 № 1647 вам необходимо по окончании общестроительных работ в месячный срок обратиться в администрацию Московского района с заявлением о приемке в эксплуатацию возведенного жилого дома.

В настоящее время строительство (…) завершается, в связи с чем нет оснований в принятии решения на его строительство.″

Строили полтора года. Никаких претензий в процессе строительства не было, администрация Московского района без труда согласовала подключение дома к городским сетям.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2014-м, когда дом попытались ввести, администрация перестала признавать факт того, что дом построен законно.

«В связи с тем, что решение на проведение строительных работ (…) администрацией района не принималось, а предоставленные заключения комитета архитектуры (…) не являются основанием для их проведения, выполненное вами строительство (…) является самовольным». Администрация потребовала заключение Госстройэкспертизы по проектной документации.

Разъяснение Госстройэкспертизы тоже есть. Она пишет: нет смысла изучать проектную документацию, когда дом готов. Переписка идет больше года. Соловьянчик не совсем понимает, почему его «мурыжат» с приемкой?

Хотя все просто. Так совпало: на Курганной разом выросло несколько слишком уж больших домов. Одновременно Генпрокуратура заинтересовалась продажей квартир в домах, построенных как индивидуальные блокированные, и обнаружила: строят, продают, наживаются, а в сети не вкладываются, на инфраструктуру не тратятся — непорядок. Насчитала таких (эти данные регулярно передаются из уст в уста, но никто под этой информацией не подписался) две тысячи домов. И с начала 2014-го года дома на Курганной «зависли».

— Но я-то ничего не продаю! — настаивает Виталий. — Я не привлекал никаких дольщиков, как некоторые. Я строил все за свои — пока были деньги…



Как раз напротив дома Виталия тот, что признали многоквартирным. По словам местных жителей, квартиры в нем были распроданы. Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

Дом Виталия посетила комиссия. Вот письмо из администрации Московского района, за подписью главы администрации. В апреле 2014-го Виталию писали: были выявлены признаки «многоквартирности» жилого дома: расположение лестничных клеток в квартирах с организацией входов в изолированные группы помещений квартир на двух этажах, в которых предусмотрено размещение санитарных узлов, дает возможность использования их в качестве самостоятельных отдельных квартир и попадает под определение «многоквартирный жилой дом», в связи с чем разрешение на строительство нужно получать в установленном порядке.

Мы попросили Виталия провести экскурсию по дому, посмотреть, о чем пишет комиссия. Виталий согласился. В доме действительно три входа — как положено в трехквартирном блокированном. В цоколе — подвал-гараж, превратившийся в каток:

— Обрезали электричество, откачать по осени не могу — дом разрушается… — сокрушается Виталий. Ведет наверх — по лестнице, какие ставят в подъездах малоэтажных домов.



Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

— Эти лестницы не внутри квартир, а тут, с лестничной клеткой, потому что так пожарные настаивали делать в трехквартирном доме. Если б не стал их слушать — сейчас бы меньше было проблем.



Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

Сложно не поверить комиссии администрации — тут теоретически можно, поставив двери, сделать и шесть квартир — по две с одним входом с улицы. А если обустроить мансарду — и девять выйдет. Правда, туда не выведены коммуникации — ни воды, ни канализации, ни газа, ни батарей.



На мансарде, считает комиссия, можно сделать квартиры. Виталий говорит: мансарда не утеплена, здесь нет коммуникаций, нельзя вывести газ. Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

— Главное, перед приходом БТИ потребовали от меня мансарду оштукатурить… А потом комиссия из администрации Московского района оценила: о, да у вас тут можно еще квартиры организовать. Я им говорил: а как я буду тут что-то обустраивать без согласия администрации? Дом подключен к газу: кто в мансарде даст квартиры сделать, кто газ разрешит вести в помещения с деревянными перекрытиями? Здесь на каждую из трех квартир электричество — на 6 киловатт. Фантазировать можно много: что дом в шестиквартирный можно превратить, девятиквартирный, — досадует Виталий. — А электричество их фантазия как делит? Один включил утюг и чайник, второй — стиральную машину и пылесос — и все, выбило пробки? Санузлы на каждом этаже их удивили… Признак многоквартирности это… Сейчас в двухуровневых квартирах санузлы на каждом уровне — это давно норма!

Сам Виталий сейчас жилье снимает.

— Когда начинал строить дом, думал, все будем тут жить — сам, дети взрослые с семьями… С бизнесом было все нормально, с планами. А теперь — трудные времена. С бизнесом все плохо, все что мог продал и вложил в этот дом, сейчас по факту — бомж, человек с пропиской в доме, которого уже давно не существует. Я хочу, чтобы этот дом приняли, чтоб хотя бы к коммуникациям подключить, пару комнат сделать и жить тут…



Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

— Уже БТИ сделало обмеры и планы. По их документам дом трехквартирный. Вот что можно сделать, чтобы дом ввели? — задает Виталий вопрос в никуда.

— Вам предлагали устранить признаки многоквартирности. Как?

— Убрать лестницы на второй этаж, чтобы можно было подняться только внутри квартиры, санузлы на втором этаже убрать… А зачем это делать? Если можно дом принять как трехквартирный? Квартиры же потом никак без согласия администрации района не разделишь на части.

Проблема ввода уже вышла на уровень города. Из Мингорисполкома пришло письмо от заместителя председателя Виктора Лаптева с общим посылом: вы собирались строить двухэтажный дом с чердаком, построили трехэтажный (третий этаж мансардный), а значит, строительство ваше самовольное, и вашу судьбу будет решать комиссия администрации и горисполком при участии Генпрокуратуры. Ждите.









В администрации Московского района подтвердили: комиссия администрации заседала, протокол был направлен в Мингорисполком еще в конце 2016-го года. По этому протоколу дом напротив построенного Соловьянчиком (из красного кирпича, с балконами) и признан многоквартирным.



Еще один большой дом на Курганной — тоже блокированный. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я не видел протокола, не знаю, что в нем написано именно о моем доме. Где-то как-то решается вопрос моего единственного жилья — а я не знаю, когда будет Мингорисполком с Генпрокуратурой заседать, могу ли я объяснить свою позицию? Или уже заседал и поздно?

В Мингорисполкоме заверили: совместная комиссия Мингорисполкома и представителей Генпрокуратуры еще не собиралась, «будет в скором времени». Напомним, она решит судьбу уже построенных на Курганной домов. REALTY.TUT.BY будет следить за развитием событий.

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