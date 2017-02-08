Покер еще недавно был для наших соотечественников игрой «из кино». Затянутые сукном столы, разноцветные фишки, атмосфера роскоши, шампанское, мужчины в смокингах, дамы в мехах… Сегодня покер стал немного более приземленным и доступным, но в нем царит все та же атмосфера сумасшедшего азарта, хитроумного блефа и желания «сорвать большой куш». Причем, несмотря на существующий стереотип о том, что покер — преимущественно мужская игра, в нее все активнее начинают включаться и женщины.

О том, как девушке в покере стать сильным игроком, а не «украшением компании», сложно ли изображать пресловутый «покер-фейс» и реально ли жить только на выигрыши — в интервью с двумя белорусками, которые не представляют своей жизни без покера.

Марина Хацкевич, 28 лет: «В покере надо иметь „мужской“ мозг»

Играет профессионально — год (еще два — как любитель).

Достижения: самый крупный выигрыш — 25 000 евро (4 место в турнире ЕПТ Poker Stars Cup в Праге). В турнире принимали участие более двух тысяч человек. Немало выигрышей в районе 500−3000 евро за турнир.





— Конечно, девочкам в покере непросто. И их в нем очень мало. Все изначально считают тебя «рыбой» (новичком-простачком), постоянно пытаются тебя заблефовать. Поначалу это раздражало, но потом я стала воспринимать это как преимущество: так можно вскрывать больше блефов и зарабатывать на этом.

Начинала я, как и многие, наверное: с игр во время посиделок с друзьями на кухне. Вскоре увлеклась серьезно: читала статьи, общалась с профи, смотрела видео, платила тренерам. Без полной вовлеченности и тренировок профессионалом не стать.

Почему девушки в покере — редкость? Думаю, основная причина — это, конечно же, деньги. Покер — достаточно дорогое удовольствие, не каждая может себе это позволить. Я знаю единицы девушек, которые играют сами по себе. Большинство замужем либо в отношениях с игроками, которые дают им денег на игру. При этом большинство играет достаточно тайтово (пассивно), по карте. А в покере нужно иметь «мужской» мозг и «мужское» мышление, надо уметь рисковать, понимать руку оппонента и учитывать еще очень много факторов, которые, как привычки, формируются годами. Поэтому девушки, которые не прилагают никаких усилий к развитию в покере, быстро из него уходят.





Чем больше ты играешь и изучаешь, тем больше ты вникаешь в философию игры и понимаешь, что это не столько карточная игра, сколько игра давления на оппонентов, игра ставок, психологии. Самое главное правило в покере: не важно, какие у тебя карты, важно, какие карты у твоего оппонента. Когда ты начнешь читать карты (покерным сленгом — руки) оппонентов, ты выйдешь на крутой уровень. С абсолютно любыми картами ты можешь выиграть. Если видишь, что игрок боится дорогой игры, бей на это, ставь ему крупные ставки, и средние руки он будет выкидывать, а ты — забирать банк. Ну и непроницаемый «покер-фейс» — это наше всё, солнечные очки в помощь. Ведь множество эмоций мы выдаем не только мимикой, но и глазами.





Самое сложное в покере — это научиться читать своих оппонентов. Первый уровень: ты играешь от своих карт (от своей руки) и не думаешь о том, что у других. Второй: ты уже даешь диапазон оппоненту и понимаешь, что у него. И самый высший, крутой уровень: ты понимаешь, что думает оппонент по поводу того, что у тебя. Это очень сложно, но если это понять, можно отлично этим зарабатывать.

Хотя и проигрыши — неотъемлемая часть покера. Невозможно выигрывать постоянно. Хотя я знаю людей, которые живут только покером. Но сама я пока так не могу, у меня есть еще и бизнес.

Покер отнимает очень много времени (если ты реально хочешь играть на профессиональном уровне), выматывает морально. Я знаю лично игроков, которые заработали бешеные деньги, а потом так же быстро их спустили. Тут каждый решает для себя. У меня мечта: найти своего мужчину, профессионального игрока в покер, ездить с ним по сериям, учиться у него и в дальнейшем по максимуму перейти на заработок от покера. Но пока это только мечты. Я всегда одна, мне очень тяжело заводить отношения с мужчинами, хоть их за игровыми столами и 99 процентов.





Самое главное, что привлекает меня в покере, — это свобода, драйв, адреналин, азарт. Ну и, конечно же, возможность абсолютно легальным способом заработать за короткое время большие деньги. У тебя нет графика, ты никому ничем не обязан. Хочешь — играешь, едешь на очередную серию. Не хочешь — отдыхаешь. Плюс есть возможность играть в интернете хоть целые сутки напролет, если позволяет время и здоровье.

Вообще, покер очень похож на реальную жизнь. Ведь нам в жизни часто надо принимать решение: принять ли позицию друга, начальника, партнера (покерным языком, сделать кол), обмануть ли с выгодой для себя (блеф), подождать, пока он примет решение (чек). Покер — это маленькая модель нашего мира, где чем больше у тебя опыта и везения, тем проще тебе разбогатеть и занять свою нишу в жизни.

Марина Пашкова, 21 год: «Видя девушку за столом, мужчины хмыкают, но уже через полчаса понимают, что я не „рыба“»

Играет около года.

Достижения: Отыграла одну серию RPT и две серии ВРТ, последняя была довольно удачной. Три сыгранных турнира, два из них в деньгах. В одном — третье место. Самый большой выигрыш — 800 у.е.





— Отправной точкой в увлечении покером для меня стало знакомство с одним очень хорошим человеком на работе. Он частенько клацал по экрану телефона, играя в карты. Тут мне стало интересно, что за игра приносит ему столько удовольствия. Решила почитать правила. Принцип моментально стал понятен, и игра показалась очень легкой. Сразу же зарегистрировалась на pokerstars.net. Как и все, стала играть на условные фишки. Дальше последовал мой первый депозит, и тут я поняла, что действительно начинаю любить эту игру!

К тому моменту я уже прочитала свою первую книгу о покере, она раскрыла для меня всю многогранность и сложность этой игры. С каждым днем я начинала копать все глубже, а становилось только сложнее. И в какой-то момент я понимаю, что трачу почти все свободное время на изучение игры. Чего только стоят горы листов математических расчетов в любой хорошей покерной книге. Первое время было непонятно, за что хвататься. Ведь покер — игра длиною в жизнь. Начиная с чистой математики, дедукции, заканчивая психологией и самодисциплиной.





Для меня сложнейшим является контроль над эмоциями, умение включить ясный ум и логику, после проигрыша огромного банка, например. Трудных ситуаций за столом возникает много. Здесь поможет только время, особенно в эмоциональной закалке. Годы упорной работы над шлифованием своей игры. Человек, не совершенствующий свои навыки, будет повторять одни и те же ошибки вновь и вновь. Профессионалы с удовольствием воспользуются этим.

Так вот, около двух месяцев игра моя была лишь онлайн. Хотелось уже сразиться вживую. Выбрались мы с товарищем в покерный клуб, на наш первый живой турнир. «Вылет» мой не заставил себя долго ждать. Но, бог мой, как это было здорово! Меня трясло от волнения, я в первый раз держала фишки в руках, еще толком не понимала правила живой игры, вечно путалась с очередью своего хода. Но этих сорока минут мне хватило, чтобы разжечь любовь к офлайну. И мы стали ходить на турниры каждое воскресенье. Чтение книг и игра онлайн сопровождали меня каждый день, но как же я всегда ждала этого воскресного турнира! Разок даже удалось пробраться на второе место.





В ноябре впервые пошла играть на ВРТ (белорусская покерная серия). Это две недели большого количества турниров, с разной структурой и стоимостью входа. Первый турнир вызвал во мне невероятные эмоции. Никогда не видела такое большое количество игроков. Во втором попала в призовую зону. Конечно, отношение игроков, которые видели девушку за столом, было немного предвзятым. Но когда начинали играть, я замечала, как оно кардинально менялось. Все-таки профессионалы больше уделяют внимание самой игре, нежели гендерным стереотипам. Обычно спустя полчаса становится понятно, кто регуляр, а кто «рыбка».

За это время удалось познакомиться со многими игроками. Девушек, которые играют регулярно, не так много, но они весьма сильны. Тенденция к увеличению их числа определенно есть. На некоторых сериях даже устраивают специальные турниры только для дам. Даже в онлайн-румах такое можно встретить. Как правило, их видят очень консервативными игроками, которые мало блефуют. Этим можно запросто воспользоваться. Постоянно просматривая покерные трансляции, все больше замечаю очень агрессивно играющих барышень. И кто сказал, что женщина не может играть в покер?

Сейчас чувствую себя очень комфортно за столом. Вижу большой прогресс, вспоминая себя всего полгода назад. Начинаю меньше играть интуитивно, больше — отталкиваясь от математики. Занимаюсь только турнирным покером. Ведь именно здесь есть стимул и сумасшедшая борьба. И онлайн-игре я, конечно же, предпочту живую. Прикасаться к фишкам, смотреть, как дилер тасует карты, поднять свои две и увидеть пару тузов, — это не может оставить равнодушным.

Покером зарабатывать, безусловно, можно. Но это далеко не легкие деньги, а сумасшедший труд, который на первых порах отнимает почти все время. В наши дни уровень очень высок, поэтому начинать сейчас очень несладко, особенно игру в интернете. С офлайном дела обстоят намного лучше. Главное, постоянно повышать свой уровень и не останавливаться на достигнутом.