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В центре Витебска открылась новая платная автостоянка

09.02.2017 08:37 — Разное | Tut.by  
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Футбольный клуб «Витебск» открыл платную автомобильную стоянку по адресу: Авиационный переулок, 1 (в районе улиц «Правды» и Шрадера).

Стоянка станет еще одной статьей дохода клуба наряду со сдачей в аренду футбольных полей, залов для фитнеса, аэробики и шейпинга, сауны, спортзала и другими услугами, сообщил директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский.

— Цены за пользование автостоянкой демократичные и экономически обоснованные, — отметил директор футбольного клуба. — Работает она круглосуточно, без перерыва и выходных. Рассчитана как на легковые автомобили и мотоциклы, так и на крупногабаритные автобусы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Футбольный клуб "Витебск" открыл платную автомобильную стоянку по адресу: Авиационный переулок, 1 (в районе улиц "Правды" и Шрадера).

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