Футбольный клуб «Витебск» открыл платную автомобильную стоянку по адресу: Авиационный переулок, 1 (в районе улиц «Правды» и Шрадера).

Стоянка станет еще одной статьей дохода клуба наряду со сдачей в аренду футбольных полей, залов для фитнеса, аэробики и шейпинга, сауны, спортзала и другими услугами, сообщил директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский.

— Цены за пользование автостоянкой демократичные и экономически обоснованные, — отметил директор футбольного клуба. — Работает она круглосуточно, без перерыва и выходных. Рассчитана как на легковые автомобили и мотоциклы, так и на крупногабаритные автобусы.