Что нужно знать о шаровом кране, перед тем как его купить*

Шаровые краны представляют собой вариант трубопроводной арматуры, в качестве запирающего и регулирующего элемента которых выступает шар. На сегодняшний день это самые прогрессивные и востребованные детали для эксплуатации в газовых и нефтяных трубопроводах, системах газоснабжения, сферах регулирования.

Кран шаровый благодаря новейшим материалам в основе – фторопласту, синтетическому каучуку – позволяет обеспечивать надежность закрытия и сократить усилия, направленные на его регулировку и управление.

Подвижный элемент представлен шаром, в котором имеется сквозное отверстие для прохождения транспортируемого вещества. Если кран проходной, то чтобы закрыть или открыть его необходимо повернуть шар на 90 градусов. Диаметром отверстия шара определяется внутренний диаметр трубопровода (такие краны называются полнопроходными).

Кран шаровый, цена которого привлекает все больше пользователей, отличается:

- Простотой и легкостью конструкции;

- Надежностью и герметичностью;

- Маленькими размерами;

- Простой формой проточной области и отсутствием застойных зон;

- Удобством функционирования и управления;

- Быстротой открытия/закрытия;

- Возможностью использования для различных веществ и сред.

Важно, чтобы в процессе использования шаровые краны были либо полностью открыты, либо полностью закрыты. В случае частого нахождения крана в промежуточном положении, увеличивается вероятность его быстрой поломки.

Правила выбора крана

- Покупать следует только в специализированных точках продаж. Не стоит приобретать уже использованную продукцию;

- Проверяйте сертификаты качества, заключения гигиенических проверок и наличие каталогов, соответствующих фирме производителю;

- Проверьте товар на наличие дефектов – трещин, сколов – и легкость приведение в действие;

- Остерегайтесь подозрительно низкой стоимости. Если кран соответствует всем необходимым нормам и стандартам, он не может стоить мало;

- Проверьте, не китайская ли подделка перед вами. Некачественная продукция отличается более легким весом (доля латуни в сплаве уменьшена);

- Цинковый или силуминовый корпус также говорит о подделке. Можно легонько царапнуть никелевое покрытие. Если открылся серебристый или белый цвета – корпус из цинка или силумина. Латунь имеет светло-желтый оттенок;

- Убедитесь, что поверхность шара покрыта антикоррозийным покрытием. Тусклость, мутность, шероховатость говорят о том, что такого покрытия нет.

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