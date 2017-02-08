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В США 18-летний хоккеист умер после матча

09.02.2017 10:39 — Разное | Tut.by  
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Капитан хоккейной команды старшей школы Спрингфилда (штат Пенсильвания, США) Ник Бонд скончался в возрасте 18 лет после случившегося во время матча обморока. Об этом сообщает Рhilly.com.


Фото: philly.com

Во время встречи у Бонда заболела голова. Игрок попросил у тренера, который является его отцом, разрешения уйти с площадки, после чего потерял сознание. Спортсмен был доставлен в больницу, где хирурги провели операцию с целью снять внутричерепное давление у хоккеиста. На следующий день Бонд скончался.

Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти американца стали осложнения после черепно-мозговой травмы, полученной в результате удара тупым предметом. По словам родителей хоккеиста, спортсмен не рассказывал им ни о каких повреждениях.

29 ноября прошлого года 22-летний британский боксер Куба Мочик умер после травм, полученных в первом бою в карьере.

 
 
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Капитан хоккейной команды старшей школы Спрингфилда (штат Пенсильвания, США) Ник Бонд скончался в возрасте 18 лет после случившегося во время матча обморока.

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