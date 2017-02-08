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За два дня в армию из запаса призвали 1 500 человек
Министерство обороны призвало из запаса в Вооруженные силы порядка полутора тысяч человек из числа военнообязанных.
Как сообщается на сайте
Сообщается также, что накануне понтонно-мостовой батальон 188‑й инженерной бригады был приведен в высшую степень боевой готовности, и после выполнения комплекса мероприятий совершит марш в назначенный район. Там батальон приступит к оборудованию переправы через р. Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне Осиповичский.
Кроме этого, со вчерашнего дня приведена в высшую степень боевой готовности истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.
«Объективно при проведении мероприятий особенности накладывают и погодные условия, в которых предстоит выполнять задачи. Особое внимание руководством проверки обращается на исключение случаев переохлаждения личного состава и обеспечение проверяемых войск зимним топливом», - говорится на сайте.
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Министерство обороны призвало из запаса в Вооруженные силы порядка полутора тысяч человек из числа военнообязанных.
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