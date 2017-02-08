Министерство обороны призвало из запаса в Вооруженные силы порядка полутора тысяч человек из числа военнообязанных.

Как сообщается на сайте vsr.mil.by , призванные в армию граждане примут участие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил, а 9 февраля часть из них примет присягу.

Сообщается также, что накануне понтонно-мостовой батальон 188‑й инженерной бригады был приведен в высшую степень боевой готовности, и после выполнения комплекса мероприятий совершит марш в назначенный район. Там батальон приступит к оборудованию переправы через р. Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне Осиповичский.

Кроме этого, со вчерашнего дня приведена в высшую степень боевой готовности истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.

«Объективно при проведении мероприятий особенности накладывают и погодные условия, в которых предстоит выполнять задачи. Особое внимание руководством проверки обращается на исключение случаев переохлаждения личного состава и обеспечение проверяемых войск зимним топливом», - говорится на сайте.