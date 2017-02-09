5 веских аргументов в пользу столешниц из натурального камня*

Когда заходит разговор о ремонте или смене дизайна в доме или квартире, вряд ли обходится без упоминания столешниц из натурального камня. Нет ничего более удобного и практичного, чем качественная гранитная или мраморная столешница на кухне или в ванной комнате.

Но практичность, как и эстетические качества, это заслуга не только натурального материала. В изготовлении столешниц огромную роль играет профессионализм и творческие способности мастера. И доказательство этому – работы специалистов компании «ГКЗ».

Почему стоит купить столешницы из натурального камня

Натуральные материалы в наше время ценятся больше других. Те, кто обеспокоен качеством жизни и хочет окружить себя безопасными вещами, понимают, что они должны быть изготовлены из проверенного материала. Мрамор, гранит, габбро-диабаз, змеевик – камни, о достоинствах которых можно говорить бесконечно.

Среди преимуществ природных камней можно выделить следующую пятёрку:

- Экологичность и безопасность. В процессе эксплуатации «каменной» продукции исключается риск выделения токсичных веществ и воздействия на здоровье человека;

- Прочность и надёжность. Камень в основе столешницы – гарантия её устойчивости и невосприимчивости к любому механическому воздействию. К примеру, гранитная столешница, не боится царапин, трещин и сколов;

- Устойчивость к теплу и влаге. В виду основных мест использования столешниц (кухня и ванная), это свойство очень важно, так как существенно продлевает «жизнь» изделию;

- Многообразие и эксклюзивность рисунка. Каждая порода обладает своим уникальным рисунком, который не повторяется ни в одном готовом изделии. При этом не исключается широкий выбор цветовой гаммы;

- Соответствие гигиеническим требованиям. Вы можете не бояться того, что на столешнице появится плесень или грибок. Достаточно регулярно протирать изделие губкой и обрабатывать лёгкими средствами.

Что предлагает компания «ГКЗ»

Помимо столешниц, мы реализуем широкий ассортимент изделий из натурального камня: подоконники, столы, камины, скамьи, плитку, ступени и др. Также у нас можно заказать гранитные и мраморные надгробия.

Вы получаете не просто изделие, а гарантию высокого качества, ведь наши специалисты работают с материалом из лучших месторождений, оборудованием итальянского и немецкого производства и к каждому проекту подходят творчески и индивидуально.

Ознакомиться с продукцией и сделать заказ можно с помощью:

- контактной форы на сайте http://gkz.by/;

- телефонов – 8-015-2-52-26-86, 8-015-2-94-43-32.

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