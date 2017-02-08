9 февраля в австрийском Хохфильцене начинается главный биатлонный старт сезона — 52-й чемпионат мира. Турнир продлится до 19 февраля, на нем будет разыграно 11 комплектов медалей — по 5 у мужчин и женщин плюс смешанная эстафета. В анонсе SPORT.TUT.BY рассказывает об ожиданиях от белорусской сборной, о фаворитах турнира и вспоминает, чем были примечательны предыдущие чемпионаты мира в Хохфильцене.



Белорусские биатлонистки на тренировке в Хохфильцене. Фото: Darya Domracheva FanZone

Хохфильцен в третий раз примет чемпионат мира. Прежде здесь проводились первенства планеты в 1978 и 2005 годах. Ну и еще в 1998 году тут прошли командные гонки, не вошедшие в программу Олимпиаду в Нагано.

ЧМ-1978 стал первым в истории, на котором использовалось малокалиберное оружие. И оказался единственным мировым чемпионатом, на котором биатлонисты СССР не завоевали ни одной медали.

На ЧМ-2005 в Хохфильцене сборная Беларуси завоевала 2 бронзы — это сделали Елена Зубрилова в спринте и женская команда (Екатерина Иванова, Ольга Назарова, Людмила Ананько, Елена Зубрилова) в эстафете.

Триумфально в 2005 году в Хохфильцене выступил нынешний муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален, увезший из Австрии 4 золота (спринт, преследование, масс-старт, мужская эстафета). Вне пьедестала он остался только в индивидуальной гонке, где с 5 промахами занял 6-е место.



Фото: biathlon-hochfilzen.at

Что касается особенностей трассы в Хохфильцене, то оан расположена на средней высоте около 1000 метров. Самый сложный подъем — перед огневым рубежом, который не позволяет отдышаться перед стрельбой, а потому нередко решает исход гонок.

Перепад высот на самом длинном круге для мужского спринта составляет 39 метров. Максимальный подъем — 20 метров, а общая длина подъемов — 373 метра.

Проектировщики позаботились о зрителях — зона финиша находится прямо под трибунами, отлично виден и огневой рубеж.

Кроме того, к чемпионату мира возвели новое здание пресс-центра, который теперь стал ближе к стадиону. Были установлены новые кабинки для сервисменов и обновлена дорога к стадиону.

Температура воздуха в Хохфильцене в ближайшую неделю ожидается плюсовая днем (от 2 до 7 градусов) и минусовая ночью (от -5 до -8).

Календарь ЧМ-2017. Хохфильцен (Австрия)

9 февраля (16.45, четверг) — смешанная эстафета

№ 14 Беларусь — Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников.

10 февраля (16.45, пятница) — спринт 7,5 км, женщины

11 февраля (16.45, суббота) — спринт 10 км, мужчины

12 февраля (12.30, воскресенье) — гонка преследования 10 км, женщины

12 февраля (16.45, воскресенье) — гонка преследования 12,5 км, мужчины

15 февраля (16.30, среда) — индивидуальная гонка 15 км, женщины

16 февраля (16.30, четверг) — индивидуальная гонка 20 км, мужчины

17 февраля (16.45, пятница) — эстафета 4×6 км, женщины

18 февраля (16.45, суббота) — эстафета 4×7,5 км, мужчины

19 февраля (13.30, воскресенье) — масс-старт 12,5 км, женщины

19 февраля (16.45, воскресенье) — масс-старт 15 км, мужчины.

Чего ждать от сборной Беларуси в Хохфильцене?

Тренерский штаб белорусской сборной отобрал для выступления в Хохфильцене 10 спортсменов.

Мужчины: Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей. Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева.

В последние годы в тренерском штабе популярным был тезис о том, что на пик формы спортсмены должны выйти к чемпионату мира. Этим и оправдывались неудачи в гонках Кубка мира. Не оправдывались вот только ожидания от планетарных форумов по выводу биатлонистов на тот самый пик.

С тем, в каком состоянии пребывали белорусские биатлонисты за три недели до чемпионата мира, по итогам прошедших шести этапов Кубка мира, можно ознакомиться с помощью нашей сравнительной инфографики , где проиллюстрирована статистика спортсменов за три последних сезона (с 2014 по 2017 годы) и учтены такие показатели, как скорость, меткость, места в зачете Кубка мира и другое.

Если обобщить информацию, то самыми стабильными в белорусской команде три сезона подряд являются Владимир Чепелин и Ирина Кривко.

Надежда Скардино остается самой меткой, а едва вернувшаяся на трассу после рождения ребенка Дарья Домрачева уже сейчас самая быстрая в женской сборной, хотя еще и далека от своей оптимальной формы.

Ясно, с Дарьей Домрачевой и будут связаны главные медальные ожидания. Еще во время беременности трехкратная олимпийская чемпионка отмечала, что рассчитывает на мировом форуме в Хохфильцене побороться за награды. Уровень амбиций главной белорусской звезды недвусмысленно подтвердил и наставник женской команды Федор Свобода, когда заявил, что Домрачева никогда не выходит на старт «просто так» .



Фото: Darya Domracheva FanZone

Показатели скорости Дарьи еще на январских этапах Кубка мира позволяли бы в некоторых гонках претендовать на подиум, кабы не провалы в стрельбе. И если за минувшие три недели Домрачевой удалось ощутимо подтянуть этот компонент, то она уже сейчас вполне справедливо может считаться одной из фавориток ЧМ-2017. Тем более, что и скоростные качества к Хохфильцену ей наверняка удалось улучшить.

Одним из дополнительных плюсов для Дарьи может стать тот факт, что недалеко от места проведения ЧМ находится австрийская резиденция биатлонной четы Бьорндален — Домрачева в Обертиллиахе.

Обнадеживает и то, что готовиться к чемпионату мира белорусской команде помогал австрийский специалист Альфред Эдер, под началом которого Домрачева в 2015 году выиграла большой Хрустальный глобус. Вся женская команда не скрывала грусти, когда летом 2015-го федерация биатлона решила расстаться с австрийским тренером.

Вообще же хорошие воспоминания о Хохфильцене у Домрачевой есть. Здесь она одержала 2 победы на этапах Кубка мира — в декабре 2011-го в преследовании и в декабре 2012-го в спринте. Кроме того, были еще 3 серебра и 2 бронзы, в том числе второе место белорусской команды в эстафете в сезоне-2014/15. Добавим, что обычно кубковый этап в Хохфильцене проходит в декабре, вслед за стартовым отрезком в шведском Эстерсунде.

Ну, а в стартовой гонке чемпионата мира в Хохфильцене штаб сборной Беларуси решил обойтись без Домрачевой — на смешанную эстафету в женской части дистанции заявлены Надежда Скардино и Ирина Кривко, занимающие самые высокие в команде позиции в общем зачете Кубка мира.

Обращает на себя внимание отсутствие в составе молодых спортсменок — Динары Алимбековой, Анны Солы и Дарьи Блашко, которые все еще пребывают в статусе подающих надежды. Медалисткам домашнего юниорского чемпионата мира в Раубичах-2015 пока не удается освоиться во взрослом биатлоне.

Мы, конечно, помним о фуроре , произведенном на старте нынешнего сезона Дарьей Юркевич, которая сенсационно ворвалась на пьедестал в Эстерсунде. Но нынче завышенных ожиданий в связи с этим нет. После той оглушительной бронзы Юркевич ни в одной из следующих гонок Кубка мира не смогла войти даже в топ-50. А в преследовании в Оберхофе и вовсе была снята с дистанции за отставание на круг.

Там же, в Эстерсунде, сюрприз преподнес и Владимир Чепелин , завоевавший бронзу в индивидуальной гонке. Его успех был не настолько ошеломляющ, как у Юркевич, потому что прежде Чепелин уже выдавал яркие гонки, сражаясь за места в топ-10. И хотя больше к пьедесталу в этом сезоне Владимир не приближался, но в очковую зону попадал, и в общем зачете сейчас располагается примерно на том же уровне, где держался два предыдущих года.



Владимир Чепелин. Фото: IBU

Так что мы вправе ждать прорыва от Чепелина и на ЧМ в Хохфильцене. Тем более, на прошлом ЧМ-2016 он был одним из немногих, кто вышел на пик формы именно к чемпионату мира, заняв 13-е места в спринте и масс-старте.

Правда, настораживают скромные показатели Чепелина на недавнем чемпионате Европы в Польше (35-е место в спринте и 13-е в преследовании), который для лидера мужской команды оказался составной частью программы подготовки к мировому форуму.

Остальные представители сборной Беларуси в этом сезоне лишь эпизодически цеплялись за очковую зону. Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Максим Воробей в зачете Кубка мира на троих набрали сумму баллов, которая почти в 10 раз меньше той, которую заработал один Чепелин.

А вот лучший представитель мужской команды на позапрошлом чемпионате мира в Контиолахти-2015 Юрий Лядов совершенно потерялся и не может найти себя вот уже второй сезон подряд. Перед новым годом тренерский штаб даже на некоторое время вывел его из состава национальной команды, переведя на самоподготовку. Его 105-е место в спринте Эстерсунда пока остается единственным стартом в личных гонках этого Кубка мира. Выступлениями же Кубке IBU Лядов не убедил в своей готовности вернуться в основной состав, занимая места в диапазоне от 22-го до 35-го.

Мартен Фуркад и остальные

Создав космический запас прочности в общем зачете Кубка мира уже в середине сезона, Мартен Фуркад, конечно, подсознательно может чуть расслабиться. Но вряд ли это произойдет на чемпионате мира.



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

Все ждут, сможет ли блистательный француз превзойти самого себя образца прошлогоднего ЧМ, где он завоевал 4 золота и 1 серебро. И, похоже, то достижение на француза психологически давит. Он, конечно, в этом не признается и даже заявляет, что не ставит перед собой задач побить прошлогодний рекорд.

Общий зачет Кубка мира. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) 824

2. Антон Шипулин (Россия) 548

3. Симон Шемпп (Германия) 522

4. Арнд Пайффер (Германия) 461

5. Эмил-Хегле Свендсен (Норвегия) 457

6. Эрик Лессер (Германия) 433

7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 426

8. Йоханнес Бё (Норвегия) 425

9. Максим Цветков (Россия) 405

10. Юлиан Эберхард (Австрия) 394

…43. Владимир Чепелин (Беларусь) 103

…76. Роман Елетнов (Беларусь) 7

…82. Сергей Бочарников (Беларусь) 5

…93. Максим Воробей (Беларусь) 1.

Несмотря на подавляющее превосходство над конкурентами, француз признается, что он не железный, и что частые, хотя и приятные, церемонии награждения его утомляют, не позволяя восстанавливаться перед следующими гонками. К примеру, именно этим он объяснил потерю золота в масс-старте на ЧМ-2016.

А еще Фуркад много и охотно выступает с заявлениями по поводу допинговых скандалов в российском биатлоне. Особенно досталось Александру Логинову, который вернулся после отбытия двухлетней дисквалификации, собрал россыпь наград на чемпионате Европы в Польше и удостоился ехидных комменариев Фуркада под поздравлениями со стороны СБР в инстагарме.

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов по этому поводу даже написал письмо к президенту IBU Андерсу Бессебергу, где призвал комиссию по этике обратить внимание на выпады Фуркада.

Россияне расценивают резкие выступления Фуркада как психологическое давление на их команду. А вот соперники втайне могут надеяться, что активничая в публичном поле, француз расплескает эмоции, которых в какой-то момент может ему не хватить на чемпионате мира.

Особенно серьезно рассчитывает навязать конкуренцию Фуркаду норвежец Эмил-Хегле Свендсен, который в нынешнем сезоне возвращается на ведущие роли. Он 6 раз (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) поднимался на пьедестал этапов Кубка мира, а общем зачете располагается на 5-й строке.



Эмил-Хегле Свендсен. Фото: biathlonworld.com

То, на какие жертвы Свендсен решил пойти ради достижения результата, многих могут растрогать и даже шокировать. Но его невеста, с которой он не целуется уже два месяца , смиренно терпит. Придется потерпеть даже в День Святого Валентина.

Норвежцы вообще бодро настроены на чемпионат мира. А специалисты не скупятся на щедрые прогнозы. Эксперт телеканала NRK Ула Лунде предрекает Норвегии три золота, три серебра и три бронзы.



Фото: biathlonworld.com

Уле-Эйнар Бьорндален про поцелуи журналистам ничего не рассказывает и без лишнего шума прошел высотный сбор перед первенством планеты. Матерый боец и молодой отец, в конце января отметивший уже 43-й свой день рожденья, известен тем, что умеет подводить себя к важным стартам. Чего только стоят 4 медали домашнего ЧМ-2016 в Холменколлене! А Хохфильцен — это ведь тоже почти дома, недалеко от резиденции Бьорндалена в Обертиллиахе.



Вот как семья Уле-Эйнара поздравила его с днем рождения. Фото: Darya Domracheva FanZone

За спиной Мартена Фуркада довольно плотная группа преследователей, которую возглавляет россиянин Антон Шипулин. И если россиянин сумеет абстрагироваться от шумихи, связанной с допинговыми скандалами, то вполне способен замахнуться на пьедестал, тем более, что в горах он чуствует себя неплохо.

Грезят потеснить Фуркада на подиуме и немцы Симон Шемпп, Арнд Пайффер и Эрик Лессер, чья сборная лидирует в Кубке наций.

Кубок наций. Мужчины

1. Германия 4275

2. Норвегия 4201

3. Россия 4163

4. Франция 4086

5. Австрия 3770

6. Украина 3594

7. Чехия 3466

8. Швейцария 3137

9. Италия 2995

10. Швеция 2973

…14. Беларусь 2503.

А вот словенский биатлонист Яков Фак объявил о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем. Он уже сейчас сосредоточится на подготовке к Олимпиаде-2018.

В тесноте у пьедестала

Положение в верхней части рейтинга женского зачета Кубка мира куда более интригующее. Претендентки на большой Хрустальный глобус расположились плотной группой, и диспозиция среди лидеров может меняться после каждой гонки.

В Антхольце немка Лаура Дальмайер вернула себе первую строку, но ее отставание от Габриэлы Коукаловой незначительное — 17 баллов.

Накануне чемпионата мира действующую обладательницу Кубка мира Габриэлу Коукалову подстерегла неприятность — она так загнала занозу в палец на руке, что пришлось делать операцию. Операцию пустяковую, но ведь мелочей в большом спорте, как известно, не бывает.

Вообще, в этом сезоне у Габриэлы уже случались подобные казусы. Так, на традиционной Рождественской гонке в Германии удовольствие от праздника было подпорчено болезненным падением, результатом которого стал огромный синяк на ягодице.



Фото: Твиттер Габриэлы Коукаловой

Гематому биатлонистка терпеливо выводила, прикладывая к ушибленному месту большой пакет со льдом, разместив затем красноречивый фотоотчет в соцсетях.

Впрочем, ту неприятность Габи благополучно пережила, после ледовой терапии 5 раз подряд попав на пьедестал в Оберхофе и Рупольдинге (2 золота, 3 серебра).

Кайса Мякяряйнен в этом сезоне выступает неровно. Демонстрируя приличную скорость, нередко напрочь проваливается на огневых рубежах. Однако это не мешает ей идти на третьей строке кубкового зачета. Золота и серебра чемпионатов мира финка не брала с 2011 года. Что касается взаимоотношений с Хохфильценом, то в призы она попадала здесь немало — 7 раз (2, 3, 2). Особенно удачным был этап Кубка мира в декабре 2014-го — 2 золота в спринте и преследовании. Правда, после того в Австрии она на подиум не взбиралась.

Вот кто умеет мобилизоваться на чемпионатах мира — так это француженка Мари Дорен-Абер. С двух предыдущих ЧМ в 2015 и 2016 годов она увезла в сумме 10 медалей (5, 4, 1)! Всего же на мировых форумах в ее активе 15 наград (5, 7, 3).



Мари Дорен-Абер. Фото: biathlonworld.com

Особо памятен фурор, произведенный едва вышедшей тогда из декрета француженкой на ЧМ-2015, где она выиграла 2 золота и 2 серебра. Такой пример не может не вдохновить Дарью Домрачеву, не бравшую медалей ЧМ с 2013 года.

Вообще же на медали чемпионата мира в Хохфильцене способна замахнуться любая из представительниц топ-10. Да и не только.

А вот кому награды ЧМ-2017 точно не светят, так это немкам Франциске Пройсс и Мириам Гесснер, которые пропустят чемпионат мира из-за болезни. Причем Гесснер завершает сезон досрочно и ложится на операцию. А вместо Пройсс в спринте на ЧМ-2017 выступит Надин Хорхлер.

Общий зачет Кубка мира-2016/17. Женщины

1. Лаура Дальмайер (Германия) 669

2. Габриэла Коукалова (Чехия) 652

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 637

4. Мари Дорен-Абер (Франция) 600

5. Доротея Вирер (Италия) 466

6. Франциска Хильдебранд (Германия) 418

7. Жюстин Бреза (Франция) 406

8. Эва Пускарчикова (Чехия) 403

9. Анаис Шевалье (Франция) 393

10. Татьяна Акимова (Россия) 393

…21. Надежда Скардино (Беларусь) 236

…37. Ирина Кривко (Беларусь) 116

…56. Дарья Домрачева (Беларусь) 53

…58. Дарья Юркевич (Беларусь) 48

…88. Надежда Писарева (Беларсь) 2.

Кубок наций. Женщины

1. Германия 4519

2. Франция 4449

3. Украина 3749

4. Чехия 3618

5. Россия 3595

6. Италия 3587

7. Норвегия 3565

8. Швеция 3442

9. Беларусь 3272

10. Австрия 2996.