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Попал в мертвую зону: на МКАД Renault после столкновения с фурой снес шесть метров ограждения

09.02.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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На МКАД фура столкнулась с легковым автомобилем Renault, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника.


Фото: «Объединенная Дорожно-Аварийнаяй Служба»

«Фура двигалась во второй полосе МКАД. При перестроении в первую полосу, по которой двигался автомобиль Renault, не уступила дорогу и врезалась в легковушку. От удара Renault развернуло вокруг своей оси и ударило о разделяющий турникет. В результате аварии пострадавших нет. Повреждено 6 метров ограждения. Причина ДТП — неправильное перестроение водителя фуры. Вина определена. Будут приниматься меры», — отметил Сергей Зараник.

ГАИ напоминает, водителям на дороге нужно быть предельно осторожными, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию, избегать любых резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения, обгоны, а также всегда оставаться вежливыми друг к другу.

 
 
Ссылка на источник 44
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Водитель фуры при перестроении в первую полосу не уступил дорогу легковушке и совершил с ней столкновение.

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