|
Попал в мертвую зону: на МКАД Renault после столкновения с фурой снес шесть метров ограждения
На МКАД фура столкнулась с легковым автомобилем Renault, сообщает
«Фура двигалась во второй полосе МКАД. При перестроении в первую полосу, по которой двигался автомобиль Renault, не уступила дорогу и врезалась в легковушку. От удара Renault развернуло вокруг своей оси и ударило о разделяющий турникет. В результате аварии пострадавших нет. Повреждено 6 метров ограждения. Причина ДТП — неправильное перестроение водителя фуры. Вина определена. Будут приниматься меры», — отметил Сергей Зараник.
ГАИ напоминает, водителям на дороге нужно быть предельно осторожными, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию, избегать любых резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения, обгоны, а также всегда оставаться вежливыми друг к другу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель фуры при перестроении в первую полосу не уступил дорогу легковушке и совершил с ней столкновение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии