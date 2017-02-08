Американский информационный канал Fox News сообщил, что Россия отправила в Сирию самую большую партию ракет, которую когда-либо поставляла.



Фото: Военно-промышленный курьер

Собственные источники в Вашингтоне сообщили каналу, что партия из 50 баллистических ракет малой дальности SS-21 (9М79М и 9М79−1 для ТРК 9К79 «Точка-У») прибыла в сирийский порт Тартус на Средиземном море.

Комплекс SS-21, в зависимости от типа ракет и модификации, имеет дальность приблизительно в 160 км (по другим данным — 120 км).

Комплекс «Точка-У» несколько раз применялся в другом продолжающемся конфликте — в Йемене, где заслужил высокую оценку местных повстанцев, применявших ракеты против войск Саудовский Аравии.

Для большей скрытности ракета находится в горизонтальном положении, а ее подъем начинается только за 15 секунд до старта. После запуска ракеты комплекс способен покинуть позицию за 1,5 минуты. Полностью собранные и боеготовые ракеты могут храниться до 10 лет.