МИНСК, 9 фев – Sputnik. Ослабление морозов ожидается в Беларуси в ближайшие дни: в республике установится мягкая зимняя погода, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Антициклон Erika засыпал Брестскую область снегом

Ранее синоптики анонсировали, что морозная погода, принесенная в страну антициклоном Erika, быстро сменится и в Беларуси потеплеет.

"Курс на потепление, но зима продолжается. В выходные произойдет ослабление морозов, установится мягкая зимняя погода", – сказал Рябов.

По его словам в пятницу 10 февраля погодные условия в Беларуси будет еще определять холодная воздушная масса: ночью будет от –10 до –17°С, при прояснениях до –23°С, днем – от –5 до –11°С.

"На выходных республика попадет под влияние скандинавского антициклона сформированного в умеренно прохладной и сырой воздушной массе", – сообщил синоптик.

Рябов также уточнил, что в субботу и воскресенье ночью температура опустится до –7..–12°С, при прояснениях до –15°С, днем столбики термометров покажут –3..–8°С. При этом будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в восточных районах страны возможен небольшой снег.