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Рябов о погоде: взят курс на потепление, но зима продолжается

09.02.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Ослабление морозов ожидается в Беларуси в ближайшие дни: в республике установится мягкая зимняя погода, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов о погоде: взят курс на потепление, но зима продолжается
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Антициклон Erika засыпал Брестскую область снегом

Ранее синоптики анонсировали, что морозная погода, принесенная в страну антициклоном Erika, быстро сменится и в Беларуси потеплеет.

"Курс на потепление, но зима продолжается. В выходные произойдет ослабление морозов, установится мягкая зимняя погода", – сказал Рябов.

По его словам в пятницу 10 февраля погодные условия в Беларуси будет еще определять холодная воздушная масса: ночью будет от –10 до –17°С, при прояснениях до –23°С, днем – от –5 до –11°С. 

"На выходных республика попадет под влияние скандинавского антициклона сформированного в умеренно прохладной и сырой воздушной массе", – сообщил синоптик.

Рябов также уточнил, что в субботу и воскресенье ночью температура опустится до –7..–12°С, при прояснениях до –15°С, днем столбики термометров покажут –3..–8°С. При этом будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в восточных районах страны возможен небольшой снег. 

 
Теги: Минск
 
 
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Антициклон Erika на предстоящих выходных сменит сырая воздушная масса, поступающая в республику со Скандинавии.

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