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Россельхознадзор будет следить за перемещением белорусской продукции от границы до прилавка

09.02.2017 11:37 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор будет следить за перемещением белорусской продукции от границы до прилавка

фото: kostroma.meatinfo.ru

Так Россельхознадзор ответит на заявления Беларуси о том, что некачественная продукция является фальсифицированной и произведенной на территории России.

Россельхознадзор вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации, говорится в сообщении российского надзорного ведомства.

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности»,  - сообщают в ведомстве.

Также там отметили, что это мера позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь  будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий». Кроме этого, Россельхознадзор проинформирует Руководителей органов управления ветеринарией субъектов России о том, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Беларуси, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе «Аргус» информации о прохождении данной партии через границу.

В российском надзорном ведомстве также считают необходимым внесение в ветеринарные сертификаты информации о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили в адрес российских хозяйствующих субъектов.

Указанная мера также позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции,  возникающих при отборе проб.

 
 
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Так Россельхознадзор ответит на заявления Беларуси о том, что некачественная продукция является фальсифицированной и произведенной на территории России.

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