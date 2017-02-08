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Европейская комиссия считает, что Великобритания должна платить взнос в бюджет ЕС до 2020 года

09.02.2017 11:14 — Разное | Ежедневник  
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Европейская комиссия считает, что Великобритания должна платить взнос в бюджет ЕС до 2020 года

фото: timefortravel.ru

Бюджетный взнос Великобритании должен сохраниться, даже если «брексит» наступит раньше.

Европейская комиссия считает, что Великобритания должна платить взнос в бюджет Европейского союза до 2020 года, даже если страна решит выйти из ЕС раньше. В противном случае 27 стран вынуждены будут восполнить потери, сообщает Радио Польша.

Это один из спорных вопросов, который появится на переговорах между Брюсселем и Лондоном о «брексите». Великобритания находится в группе стран, взносы которых в евросоюзный бюджет превышают получаемые ими денежные суммы.

Существуют опасения, что после «брексита» появится дыра в несколько миллиардов евро, поэтому ЕК считает, что Лондон должен платить взносы до конца нынешнего финансового периода, то есть до 2020 года. «Великобритания взяла на себя обязательства и должна их выполнить», - сказал пресс-секретарь ЕК Маргаритис Шинас.

Польша заинтересована в сохранении денежных взносов Великобритании до конца бюджетного периода ЕС, поскольку для неё важно, чтобы суммы, выделяемые на политику единения и агарный сектор, не уменьшались. «Наша позиция заключается в том, что бюджет ЕС не должен сократиться», - сказал на прошлой неделе в Брюсселе польский вице-премьер Матеуш Моравецкий.

Ожидается, что Европейский Союз начнет переговоры с Великобританией в марте. Согласно плану, они будут длиться два года, но многие эксперты утверждают, что продлятся намного дольше.

 
 
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Бюджетный взнос Великобритании должен сохраниться, даже если «брексит» наступит раньше.

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