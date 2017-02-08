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За два года ипэшников в Беларуси стало на 13 тысяч меньше
В Беларуси второй год сокращается число индивидуальных предпринимателей. На начало января было зарегистрировано 236 тысяч ИП, сообщили FINANCE.TUT.BY в Министерстве по налогам и сборам. За два года их стало на 13 тысяч меньше. При этом сумма налогов, которые уплатили ипэшники в бюджет, за прошлый год выросла.
В последний раз число ипэшников увеличивалось в 2014 году — до 249 тысяч. Но за 2015-й год их стало на 8,2 тысячи меньше, а за прошлый — на 4,8 тысячи.
За минувший год прибавилось предпринимателей только в Минской области и столице (плюс 1818 и 372 соответственно). Остальные регионы ушли в минус, больше всего — Витебская область, где закрылось 1973 ИП.
Налоговики не уточняют, как число ИП изменилось в зависимости от вида деятельности. Напомним, в начале прошлого года «уйти на покой» из-за новых правил работы
При этом за прошлый год ипэшники увеличили налоги до 429,9 миллиона рублей (+2,1%, или 8,62 миллиона к 2015 году). Выйти в плюс удалось за счет Могилевской области и Минска.
Между тем больше половины индивидуальных предпринимателей — 133,8 тысячи — работают по упрощенной системе налогообложения. За прошлый год их стало на 969 меньше.
Тем временем налоговики продолжают проверять ипэшников. К примеру, в Минской области в прошлом году
По данным Минюста, в 2016 году в Беларуси
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При этом сумма налогов от ипэшников за прошлый год выросла.
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