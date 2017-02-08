В Беларуси второй год сокращается число индивидуальных предпринимателей. На начало января было зарегистрировано 236 тысяч ИП, сообщили FINANCE.TUT.BY в Министерстве по налогам и сборам. За два года их стало на 13 тысяч меньше. При этом сумма налогов, которые уплатили ипэшники в бюджет, за прошлый год выросла.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В последний раз число ипэшников увеличивалось в 2014 году — до 249 тысяч. Но за 2015-й год их стало на 8,2 тысячи меньше, а за прошлый — на 4,8 тысячи.

За минувший год прибавилось предпринимателей только в Минской области и столице (плюс 1818 и 372 соответственно). Остальные регионы ушли в минус, больше всего — Витебская область, где закрылось 1973 ИП.

Налоговики не уточняют, как число ИП изменилось в зависимости от вида деятельности. Напомним, в начале прошлого года «уйти на покой» из-за новых правил работы собирались некоторые предприниматели, которые торгуют импортными товарами легпрома. Как вернуть потерянных ипэшников, в свое время озадачились в Минэкономики.

Как за 2016 год изменилось количество ИП регион количество на 1 января 2017 года количество на 1 января 2016 года Минск 71 245 69 427 Брестская область 32597 33 886 Витебская область 21 622 23 595 Гомельская область 26 532 27 377 Гродненская область 24 995 26 958 Минская область 36 245 35 873 Могилевская область 22 759 23 665 всего по стране 235 995 240 781

При этом за прошлый год ипэшники увеличили налоги до 429,9 миллиона рублей (+2,1%, или 8,62 миллиона к 2015 году). Выйти в плюс удалось за счет Могилевской области и Минска.

Между тем больше половины индивидуальных предпринимателей — 133,8 тысячи — работают по упрощенной системе налогообложения. За прошлый год их стало на 969 меньше.

Тем временем налоговики продолжают проверять ипэшников. К примеру, в Минской области в прошлом году пришли с ревизией к 2,2 тысячи предпринимателей (это 6% от общего числа ИП в регионе). Бюджет пополнился в итоге на 1063,2 тысячи рублей.

По данным Минюста, в 2016 году в Беларуси зарегистрировали 34 186 индивидуальных предпринимателей. Это почти на 7,6 тысячи меньше, чем год назад. Больше всего ИП открылось в Минске — 10 142.