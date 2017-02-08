|
Ананич: книга – духовное завещание тем, кто будет после нас
09.02.2017 11:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Международная книжная выставка-ярмарка открылась в минском выставочном комплексе "БелЭкспо" 8 февраля. В ее программе — более 300 презентаций, симпозиумы писателей, события, посвященные 135-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, юбилеям Пимена Панченко, Янки Брыля и 500 —летию белорусского книгопечатания.
На стендах книги из 31 страны мира, впервые в выставке принимают участие книгоиздатели Греции, а почетным гостем в этом году стала Великобритания.
© Sputnik/ Елена Васильева, Виктор Толочко
"500 лет назад именно на белорусском языке вышла первая печатная книга — это было событие для той эпохи, для того времени. Но мы и сегодня на постсоветском пространстве одни из лучших издателей. Книга объединяет, и книга — это наше прошлое, наше настоящее, и наше будущее. Это духовное завещание тем, кто будет после нас", — сказала в интервью телеканалу
Выставка ждет посетителей до конца текущей недели.
Интервью с Лилией Ананич с открытия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич приняла участие в открытии 24 Международной книжной выставки-ярмарки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии