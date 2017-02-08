Международная книжная выставка-ярмарка открылась в минском выставочном комплексе "БелЭкспо" 8 февраля. В ее программе — более 300 презентаций, симпозиумы писателей, события, посвященные 135-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, юбилеям Пимена Панченко, Янки Брыля и 500 —летию белорусского книгопечатания.

На стендах книги из 31 страны мира, впервые в выставке принимают участие книгоиздатели Греции, а почетным гостем в этом году стала Великобритания.



© Sputnik/ Елена Васильева, Виктор Толочко Открытие книжной ярмарки: посол Великобритании станцевала под волынку

"500 лет назад именно на белорусском языке вышла первая печатная книга — это было событие для той эпохи, для того времени. Но мы и сегодня на постсоветском пространстве одни из лучших издателей. Книга объединяет, и книга — это наше прошлое, наше настоящее, и наше будущее. Это духовное завещание тем, кто будет после нас", — сказала в интервью телеканалу "Беларусь-1" министр информации Беларуси Лилия Ананич.

Выставка ждет посетителей до конца текущей недели.

Интервью с Лилией Ананич с открытия 24 международной книжной выставки слушайте на радио Sputnik Беларусь.