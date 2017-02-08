﻿ Ананич: книга – духовное завещание тем, кто будет после нас. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ананич: книга – духовное завещание тем, кто будет после нас

09.02.2017 11:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Международная книжная выставка-ярмарка открылась в минском выставочном комплексе "БелЭкспо" 8 февраля. В ее программе — более 300 презентаций, симпозиумы писателей, события, посвященные 135-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, юбилеям Пимена Панченко, Янки Брыля и 500 —летию белорусского книгопечатания.

На стендах книги из 31 страны мира, впервые в выставке принимают участие книгоиздатели Греции, а почетным гостем в этом году стала Великобритания.

Ананич: книга – духовное завещание тем, кто будет после нас
© Sputnik/ Елена Васильева, Виктор Толочко
Открытие книжной ярмарки: посол Великобритании станцевала под волынку

"500 лет назад именно на белорусском языке вышла первая печатная книга — это было событие для той эпохи, для того времени. Но мы и сегодня на постсоветском пространстве одни из лучших издателей. Книга объединяет, и книга — это наше прошлое, наше настоящее, и наше будущее. Это духовное завещание тем, кто будет после нас", — сказала в интервью телеканалу "Беларусь-1" министр информации Беларуси Лилия Ананич.

Выставка ждет посетителей до конца текущей недели.

Интервью с Лилией Ананич с открытия 24 международной книжной выставки слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич приняла участие в открытии 24 Международной книжной выставки-ярмарки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор будет следить за перемещением белорусской продукции от границы до прилавка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика