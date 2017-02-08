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МЧС Беларуси прекращает проверки малого и среднего бизнеса
В целях оптимизации норм в сфере пожарной и промышленной безопасности МЧС и в соответствии с указаниями президента МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса.
Об этом сказано на официальном
По словам министра МЧС Владимира Ващенко, те проверки, которые в данное время проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены.
Руководители объектов в любое время могут получить помощь и консультацию МЧС. Служба по-прежнему будет контролировать взрывопожароопасные объекты и места с массовым пребыванием людей: больницы, школы, детские сады. Как и прежде Министерство будет реагировать на обращения граждан о нарушениях в данной сфере.
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В целях оптимизации норм в сфере пожарной и промышленной безопасности МЧС и в соответствии с указаниями президента МЧС полностью прекращает проверки малого и...
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