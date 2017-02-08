В целях оптимизации норм в сфере пожарной и промышленной безопасности МЧС и в соответствии с указаниями президента МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса.

Об этом сказано на официальном сайте МЧС . Там так отмечено, что в последние несколько лет проведено сокращение либо упрощение более 50% от общего числа технических нормативных правовых актов и откорректированы 34 правила пожарной безопасности.

По словам министра МЧС Владимира Ващенко, те проверки, которые в данное время проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены.

Руководители объектов в любое время могут получить помощь и консультацию МЧС. Служба по-прежнему будет контролировать взрывопожароопасные объекты и места с массовым пребыванием людей: больницы, школы, детские сады. Как и прежде Министерство будет реагировать на обращения граждан о нарушениях в данной сфере.