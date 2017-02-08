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Лидер группы J:Mорс дал напутствие белорускам в конкурсе "Ты супер!"

09.02.2017 12:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В вокальном конкурсе "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik принимают участие дети в возрасте от 7 до 18 лет — представители 10 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Среди участников — две белоруски Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.

Известный белорусский рок-музыкант, фронтмен популярной группы J:Mорс Владимир Пугач, сам в прошлом участник многих конкурсов, пожелал девушкам успеха в проекте и напомнил о важности творческой самореализации.

"Самореализация — это очень важно, особенно творческая самореализация. И между тем, хочу предупредить, что музыкальный конкурс — это не самоцель. Я всегда так считал, участвуя во многих конкурсах, что важно именно участие, важен опыт в творческом развитии личности, независимо от победы. На мой взгляд, важнее участие, чем победа. Я вам, конечно, желаю победы, но помните, что это не спорт, это музыка", — сказал лидер J:Mорс.

По словам музыканта, в случае успеха очень нужно быть готовым к этому успеху, а в случае поражения важно помнить, что музыкальные конкурсы нужны именно ради бесценного опыта участия в них.

"Опять же скажу — это не спорт. В личностном росте, что касается творчества, ты борешься с самим собой, а не с кем-то еще", — отметил Пугач.

Вокальный конкурс "Ты супер!", не имеющий аналогов совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik, стартует 11 февраля. Новый проект дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и пробиться на большую сцену.

Пожелания авторитетного музыканта, лидера группы J:Mорс Владимира Пугача белорусским участницам вокального конкурса "Ты супер!" Дарье Черновой и Анастасии Кравчене слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Авторитетный белорусский музыкант, лидер группы J:Mорс Владимир Пугач обратился с пожеланиями к белорусским участницам вокального конкурса "Ты супер!" Дарье...

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