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Лидер группы J:Mорс дал напутствие белорускам в конкурсе "Ты супер!"
09.02.2017 12:04 — Разное | Sputnik Беларусь
В вокальном
Известный белорусский рок-музыкант, фронтмен популярной группы J:Mорс Владимир Пугач, сам в прошлом участник многих конкурсов, пожелал девушкам успеха в проекте и напомнил о важности творческой самореализации.
"Самореализация — это очень важно, особенно творческая самореализация. И между тем, хочу предупредить, что музыкальный конкурс — это не самоцель. Я всегда так считал, участвуя во многих конкурсах, что важно именно участие, важен опыт в творческом развитии личности, независимо от победы. На мой взгляд, важнее участие, чем победа. Я вам, конечно, желаю победы, но помните, что это не спорт, это музыка", — сказал лидер J:Mорс.
По словам музыканта, в случае успеха очень нужно быть готовым к этому успеху, а в случае поражения важно помнить, что музыкальные конкурсы нужны именно ради бесценного опыта участия в них.
"Опять же скажу — это не спорт. В личностном росте, что касается творчества, ты борешься с самим собой, а не с кем-то еще", — отметил Пугач.
Вокальный конкурс "Ты супер!", не имеющий аналогов совместный проект
Пожелания авторитетного музыканта, лидера группы J:Mорс Владимира Пугача белорусским участницам вокального конкурса "Ты супер!" Дарье Черновой и Анастасии Кравчене слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Авторитетный белорусский музыкант, лидер группы J:Mорс Владимир Пугач обратился с пожеланиями к белорусским участницам вокального конкурса "Ты супер!" Дарье...
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