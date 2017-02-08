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Девять человек отказались проходить альтернативную воинскую службу
09.02.2017 12:04 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси к прохождению альтернативной службы приступил 51 человек.
Как отмечается, первые «бойцы-альтернативщики» прибыли к месту службы в декабре прошлого года, пишет БЕЛТА. Всего для 60 граждан по решению призывных комиссий воинская служба заменена на альтернативную, однако девять человек отказались от ее прохождения.
Согласно законодательству Минтруда и соцзащиты определяет организацию, в которой гражданин будет проходить альтернативную службу, а также день убытия гражданина к месту ее прохождения.
В основном альтернативщики направлены в больницы, дома-интернаты, организации жилищно-коммунального хозяйства и лесхозы.
Ожидается, что в 2017 году состоится мониторинг практики применения норм закона об альтернативной службе и подзаконных актов. При необходимости будут внесены предложения по корректировке действующего законодательства.
Сроки альтернативной службы для не имеющих высшего образования составляет 36 месяцев, для граждан с высшим образованием — 24 месяца.
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По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси к прохождению альтернативной службы приступил 51 человек.
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