Компания Google провела презентацию новой версии операционной системы для носимых устройств Android Wear 2.0, которая позиционируется как самое масштабное обновление после изначального запуска платформы Android Wear в 2014 году. Также были показали первые смарт-часы на новой системе — LG Watch Style и LG Watch Sport.

Что нового в Android Wear 2.0

Во-первых, Android Wear 2.0 позволяет работающим на них смарт-часам существовать отдельно от смартфонов в качестве полостью автономных устройств — при наличии модуля связи часы смогут не только самостоятельно подключаться к интернету, но и совершать звонки.





На экране смарт-часов теперь отображаются данные от разных приложений (акции, пропущенные вызовы, время подхода такси и т.д.). Также можно настроить, какая именно дополнительная информация от приложений будет показана на циферблате. Сами циферблаты пролистываются свайпами, как рабочие столы на смартфонах.

Android Wear 2.0 обзаведется и собственным магазином Google Play — приложения теперь получится загружать напрямую на часы, без использования смартфона.

Уведомления можно расширить и ответить на входящие сообщение прямо с дисплея гаджета — для набора текста используется диктовка, набор с экранной клавиатуры или рукописный ввод. Также реализована функция интеллектуального подбора ответов — с ее помощью количество вводимого текста существенно сокращается.

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Еще одним крупным нововведением стала поддержка голосового помощника Google Assistant (пока что работает только на английском и немецком языках), а предустановленное фитнес-приложение Google Fit сможет отслеживать темп, дистанцию, пульс и количество сожженных калорий во время ходьбы, пробежек и поездок на велосипеде.

LG Watch Style и LG Watch Sport — первые смарт-часы на новой ОС

LG Watch Style, как следует из названия, выглядят более строго и официально.

Они оснащены 1,2-дюймовым P-OLED дисплеем с разрешением 360 на 360 точек, чипом Snapdragon Wear 2100, 512 МБ операвтиной и 4 ГБ постоянной памяти и аккумулятором на 240 мАч. Также в них реализована защита от воды и пыли по стандарту IP67.





LG Watch Sport получились более массивными и брутальными (толщина корпуса в модели Watch Style равна 10,8 мм, в Watch Sport — 14,2 мм), но благодаря этому в них поместился NFC-чип для бесконтактных платежей, GPS-модуль, а также пульсометр и модуль мобильной связи.

Базируются они на процессоре Snapdragon Wear 2100, обладают 768 МБ оперативной памяти, флеш-накопителем на 4 Гбайт и батареей ёмкостью в 430 мАч. Разрешение 1,38-дюймового P-OLED дисплея составляет 480 на 480 пикселей. Защита от воды в этой модели идет по стандарту IP68.





Продажи новинок в США стартуют 10 февраля — за LG Watch Style попросят 250 долларов, а за LG Watch Sport — 350 долларов. LG Watch Style будут доступны в корпусе золотистого и титанового цвета, а также цвета розового золота. Цветовые варианты LG Watch Sport — титановый и тёмно-синий.

Какие существующие устройства получат обновление до Android Wear 2.0?

Компания Google также озвучила список устройств, которые в ближайшие несколько недель получат обновленную версию операционной системы.

В число счастливчиков попали ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected.

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