Яма на яме, весной и осенью море воды — прощай, подвеска! А еще дорога узкая — двум машинам не разминуться, спецтехнике не проехать. Где бы вы думали такая «благодать»? Да прямо рядом с Олимпийским спортивным комплексом «Стайки» в Минском районе. В ситуации разбиралась корреспондент МЛЫН.BY .

Громко сказано

Жители домов №№ 81−85 на улице Спортивной в деревне Ельница Минского района (аккурат возле «Стаек»), обратились к журналистам с просьбой помочь решить давнюю проблему: «Участок дороги (подъездной с трассы. — Авт.) находится в отвратительном состоянии! Проезд узкий. Ямочность просто ужасная. Водоотвод не обеспечен. Осенью и весной — одна сплошная лужа. И с каждым годом ситуация становится только хуже».

Следовало злободневной статьей в СМИ стимулировать, так сказать, чиновников, а может быть, дорожников, но вероятнее всего (по мнению граждан) — администрацию ОСК «Стайки» привести, наконец, в порядок участок дороги, по которой жители Спортивной последние года три пробираются на авто к себе домой — с востока. (Ездят — громко сказано).





А ведь до этого автолюбители беспрепятственно рассекали по территории комплекса, проезжая через его КПП со шлагбаумом, и с ветерком и комфортом по нормальной полноценной дороге подруливали к своим домам — с запада. Но однажды у ОСК сменилось руководство. И оно оказалось неравнодушным к тому, что лихачи со Спортивной, летая на своих авто, создают реальную угрозу жизни и здоровью спортсменов и гостей, которые пешком передвигаются по той же территории.





Не задумываясь, новая администрация вполне справедливо решила запретить проезд постороннего транспорта по территории ОСК. Поэтому и вынуждены теперь граждане из Ельницы пользоваться другой дорогой — разбитой и узкой.

Родились три вопроса: почему дорога с востока в плачевном состоянии, у кого она на балансе и какое отношение этот пятак с пятью домами имеет к деревне Ельница, которая — минуточку! — находится от него минимум в двух километрах?

Плоды экономии

Ясность внес председатель Новодворского сельисполкома Николай Максимчиков. Ельница — его подведомственная территория.

— В этом случае уместно вспомнить предысторию, — сказал чиновник. — Изначально на участке земли, о котором идет речь, было садоводческое товарищество. И когда-то по просьбе его членов Новодворский сельисполком, пойдя им навстречу, включил территорию в населенный пункт Ельница. Дело было лет 10 назад. А что такое дороги в садоводческом товариществе? Те самые три метра ширины и покрытие не ахти. Даже почистить зимой — проблема. Обыкновенный трактор «Беларус» не может пройти. Летом внешне там все вроде было аккуратно, чисто, люди ухаживали за территорией сами. По мере необходимости и мы не оставляли их без внимания и помощи, как и сейчас. Хотя я мог бы отмахнуться и от них, и от вас, ответив формально, что балансодержатель дороги, ведущей к улице Спортивной, — «Минскоблдорстрой». С него и спрос. Но фактически это и моя территория. Я несу ответственность как председатель сельисполкома. Однако ни местная власть, ни дорожники не всесильны. Потому действуем сообща. Например, когда были снегопады, если бы не два наших трактора, не выехали бы местные жители из деревни. Но не вижу ничего зазорного в том, что мы помогли дорожникам расчистить подъездные пути к населенным пунктам: им бы разобраться с центральными магистралями.

Что касается Спортивной… Если откровенно, жители могли сами упредить сложившуюся ситуацию и проблемы избежать. Когда они начинали строить многоэтажки на месте бывшего садоводческого товарищества, председателю ЖСПК тогда еще советовал включить в проектную стоимость соответствующие затраты и привести в надлежащее состояние выезд на трассу в противоположную от «Стаек» сторону. Там расстояние — 400 метров. Сильного удорожания строительства жилья не было бы. Особенно в случае с последней высоткой аж на 120 квартир. Но решили сэкономить и фактически построили дома на острове. Понадеялись, наверное, на то, что потом дорожники и сельисполком никуда не денутся. Или на то, что носиться по «Стайкам» никто никогда не запретит. Теперь пожинают плоды. Тем не менее по весне действительно снова будем что-то предпринимать: сейчас, понятное дело, в условиях зимы подсыпать или грейдировать дорогу не сможем при всем желании. При этом о расширении проезжей части, естественно, и речи нет. Поезд ушел. А что закрыли проезд через «Стайки» — это так или иначе правильно, на мой взгляд. Водители на личном автотранспорте особо скорость не сбавляли, поток машин был большой. А там дети, спортсмены, отдыхающие. Вероятность ЧП была очень высокая.

На опушке избушка

Не в обиду «пострадавшим» со Спортивной — вышло, как всегда. Снова-здорово по принципу: наши проблемы — это ваши проблемы. Сознательно поселиться в лесу без дорог, а потом обвинить в их отсутствии кого бы то ни было — верх безрассудства. Это все равно что соорудить на опушке избушку и жаловаться, что к ней не подведены коммуникации. В этом случае виноватым, вероятно, окажется лесхоз, на территории которого находится опушка.