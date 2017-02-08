Известный московский блогер Илья Варламов недавно посетил Санкт-Петербург и увиденным, если опустить нецензурную лексику, был поражен. А увидел он «шедевр» архитекторов — дом в форме мужского полового органа. Как пишет в своем блоге Илья, «видимо, архитекторы решили так пошутить. Мат в русском языке появился, чтобы точнее можно было описывать питерские жилые комплексы!»





С некоторых ракурсов зрителю может показаться, что ничего необычного в этой многоэтажке нет.

Но если подняться чуть выше, дом начинает раскрываться во всей красе!













Вниз лучше не смотреть… Все свободное место забито машинами.





«Так как у проектировщиков стояла задача сделать дом максимально плохим, здесь нет ничего хорошего. Вообще ничего», — пишет Варламов.





Вход в подъезды со двора. Двор — это такой колодец, на дно которого никогда не попадает солнце. Сначала немного жутковато, но потом привыкаешь.













Со всех сторон дом окружен парковкой. Она внутри двора, она снаружи.





Люди гуляют среди машин.





Дети играют среди машин.





Вместо парка.

А вот так это выглядит сверху. Здесь нет вообще ничего кроме парковки! Все заставлено машинами. Не забывайте, мы с вами сейчас в эталонно плохом доме!





Иногда кажется, что кто-то решил поставить эксперимент над людьми…





Зато мы знаем, что жители дома предпочитают белые, черные и красные машины.





Все свободное пространство занято парковками.





Рядом с домом еще старые гаражи, чтобы было совсем плохо.

Внизу это выглядит так.





Ах да, вы, наверное, не заметили, что во дворе сделали озеленение! Вот, деревья посадили! Теперь красивая зеленая парковка.





Чтобы машины не захватили еще и тротуар, его отгородили столбиками.





«А вот так выглядит вход в подъезд. Двери как в тюрьме, зато с лавочки открывается красивый вид на парковку», — пишет Варламов.





«Вид из окна идеален, если вы хотите совершить самоубийство».





Зато благодаря этому дому мы узнали, что подземные мусорные баки в Питере называют «пухтами».