ДТП случилось в областном центре 8 февраля, около 07.45, на улице Пролетарской, сообщили в ГАИ Гомельской области.



Фото: ГАИ Гомельской области

25-летний водитель Opel Astra ехал со стороны улицы Гагарина. В какой-то момент мужчина отвлекся от управления автомобилем, машина сместилась на встречную полосу и сначала столкнулась по касательной с Citroen Xantia, затем — лоб в лоб с Opel Meriva. От удара Opel Meriva отбросило в движущийся сзади Nissan Note.

В аварии пострадали 25-летний водитель Opel Astra и его семилетний сын. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в областную больницу.

В ГАИ региона отметили, что в Opel не было детского удерживающего устройства. Кроме того, пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.