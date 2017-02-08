﻿ В Гомеле водитель Opel отвлекся от управления и устроил аварию с участием четырех автомобилей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле водитель Opel отвлекся от управления и устроил аварию с участием четырех автомобилей

09.02.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП случилось в областном центре 8 февраля, около 07.45, на улице Пролетарской, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: ГАИ Гомельской области

25-летний водитель Opel Astra ехал со стороны улицы Гагарина. В какой-то момент мужчина отвлекся от управления автомобилем, машина сместилась на встречную полосу и сначала столкнулась по касательной с Citroen Xantia, затем — лоб в лоб с Opel Meriva. От удара Opel Meriva отбросило в движущийся сзади Nissan Note.

В аварии пострадали 25-летний водитель Opel Astra и его семилетний сын. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в областную больницу.

В ГАИ региона отметили, что в Opel не было детского удерживающего устройства. Кроме того, пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии пострадали 25-летний водитель Opel Astra и его семилетний сын. С различными травмами их госпитализировали в областную больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску студэнт зрабіў "выбуховае прыстасаванне" з лёду і дратоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика