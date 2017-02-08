Совмин подписал постановление , позволяющее увеличить зарплаты бюджетникам и другим приравненным к ним работникам. К тарифной ставке установят повышающие коэффициенты. Конкретные размеры повышения будут определять руководители организаций на местах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если говорить просто, то тарифную ставку (оклад) умножат на некую величину, а итоговая цифра вместе с положенными надбавками и премиями и будет начислена работнику.

— При этом размер дополнительного повышения, рассчитанный с применением повышающего коэффициента, не участвует в формировании тарифной ставки (оклада), не образует повышения, формирующего ставку (оклад) работника, и не учитывается при исчислении надбавок, доплат и премий, — уточняется в постановлении.

Конкретный размер коэффициентов будет определять руководитель организации. Деньги на повышение зарплат возьмут с средств республиканского и местных бюджетов. Однако, устанавливать повышающие коэффициенты можно только с учетом средств «высвободившихся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры

и численности работников бюджетных организаций и иных организаций, а также экономии иных бюджетных средств, предусмотренных на функционирование бюджетных организаций и иных организаций».

По сути, повысить зарплату можно будет только за счет экономии: например, сократив других работников или какие-то расходы на производство. Кроме того, в постановлении оговаривается, что в зачет не пойдет экономия на оплате «коммуналки».

Но считать это постановление новацией не стоит: аналогичные документы уже принимались ранее, например, по такой же схеме «подтягивали» зарплаты бюджетников в 2016 и 2015 годах.

Напомним, с 1 января в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда, кроме того изменились надбавки в зависимости от разряда. В Минтруда не исключают, что до конца этого года тарифная ставка первого разряда может быть повышена еще раз.

Как мы уже писали, в плане правительства до 2020 года прописано, что бюджетники будут получать не ниже 80% от средней зарплаты по стране. Сейчас этот показатель не так уж далек от заветного плана — он составляет 76,5%.

Кроме того, планируется приблизить минимальный размер величины, которая влияет на оклады бюджетников, к бюджету прожиточного минимума, а в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету. Сейчас на оклады врачей, учителей, воспитателей и прочих бюджетников в первую очередь влияет тарифная ставка первого разряда (сейчас это 31 рубль, для сравнения — БПМ на данный момент составляет чуть больше 180 рублей).