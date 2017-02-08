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Правительство рассказало, как будет поднимать зарплаты бюджетникам в этом году
Совмин подписал
Если говорить просто, то тарифную ставку (оклад) умножат на некую величину, а итоговая цифра вместе с положенными надбавками и премиями и будет начислена работнику.
— При этом размер дополнительного повышения, рассчитанный с применением повышающего коэффициента, не участвует в формировании тарифной ставки (оклада), не образует повышения, формирующего ставку (оклад) работника, и не учитывается при исчислении надбавок, доплат и премий, — уточняется в постановлении.
Конкретный размер коэффициентов будет определять руководитель организации. Деньги на повышение зарплат возьмут с средств республиканского и местных бюджетов. Однако, устанавливать повышающие коэффициенты можно только с учетом средств «высвободившихся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры
По сути, повысить зарплату можно будет только за счет экономии: например, сократив других работников или какие-то расходы на производство. Кроме того, в постановлении оговаривается, что в зачет не пойдет экономия на оплате «коммуналки».
Но считать это постановление новацией не стоит: аналогичные документы уже принимались ранее, например,
Напомним, с 1 января в Беларуси
Как мы уже писали, в
Кроме того, планируется приблизить минимальный размер величины, которая влияет на оклады бюджетников, к бюджету прожиточного минимума, а в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету. Сейчас на оклады врачей, учителей, воспитателей и прочих бюджетников в первую очередь влияет тарифная ставка первого разряда (сейчас это 31 рубль, для сравнения — БПМ на данный момент составляет чуть больше 180 рублей).
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К их окладам, как и ранее, установят повышающие коэффициенты. Конкретный размер определит руководитель, однако все будет зависеть от того, сколько сэкономила...
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