Сегодня, 9 февраля, пошел обратный отсчет до начала ХХIII зимних Олимпийских игр 2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокореском Пхенчхане.



Фото: noc.by

По случаю начала годичного отсчета президент оргкомитета Ли Хи Бом и глава координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг торжественно представили часы обратного отсчета от официального спонсора Олимпийских игр компании OMEGA, осуществляющей хронометраж на Олимпиадах с 1932 года. Часы были установлены в центре Сеула у здания городского муниципалитета, чтобы публично отмечать каждый пройденный день на пути к Играм в Пхенчхане.

В течение всего дня в столице зимней Олимпиады пройдут тематические праздничные мероприятия. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юна Ким и первый в истории Кореи золотой медалист в лыжных гонках, победитель юношеской Олимпиады Магнус Ким в экипировке факелоносцев продемонстрировали СМИ Олимпийский факел.

Фото: noc.by

Президент оргкомитета Ли Хи Бом поздравил всех со словами:

— Сегодня мы отмечаем день, когда важная веха в истории Игр и нашей страны уже пройдена — показав миру часы обратного отсчета и олимпийский факел, мы громко заявляем о своей готовности подарить людям грандиозный праздник здесь, у себя дома. Мы верим, что эстафета Олимпийского огня зажжет сердца людей и сделает их едиными, — скзал Ли Хи Бом.

Председатель координационной комиссии Пхенчхана-2018 Гунилла Линдберг от лица МОК также поздравила главу оргкомитета, отметив, что, как и 30 лет назад, когда проводились Олимпийские игры 1988 в Сеуле, корейский народ станет примером сплоченности для всех людей на планете. Эстафета олимпийского огня, стартующая в Корее, даст возможность всем прочувствовать свое единство и солидарность с миром.

Предстоящий форум пройдет под лозунгом Passion. Connected — «Объединяющая страсть». Он символизирует всеобщую любовь к спорту, радость и гармонию, которые подарит Олимпиада Пхенчхану и всему миру. Представители оргкомитета утверждают, что это будут самые экологически чистые, экономичные, культурные и мирные Игры из всех, что были ранее.

Справочно:

На Олимпиаде будут представлены 15 спортивных дисциплин в 7 видах спорта, включая:

лыжные (горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, сноуборд)

коньковые (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек)

бобслейные (скелетон, бобслей)

биатлон

керлинг

хоккей

санный спорт

Решением исполкома МОК в 2015 году в программу соревнований Пхенчхана-2018 были включены 4 новые дисциплины: масс-старт в конькобежном спорте, биг-эйр в сноуборде, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.

Все мероприятия пройдут в двух кластерах: горном Пхенчхане и прибрежном Канныне.

Ранее, на семинаре шефов миссий национальных команд, организаторы сообщили, что инфраструктура уже практически полностью готова принять участников Игр. В настоящий момент к эксплуатации готовы Ледовый зал Генпхо, хоккейный центр, хоккейный стадион Университета Квандон в прибрежном Каннныне, а также центр биатлона «Альпензия», лыжный центр «Альпензия» и парк для прыжков с трамплина «Альпензия» в горном кластере.