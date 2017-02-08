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Американский банк открыл три отделения без сотрудников
Bank of America открыл три полностью автоматизированных офиса,
В автоматизированных отделениях доступны все те же услуги, что и в традиционном филиале: от обналичивания денег и получения автостраховки до взятия кредита или ипотеки. Новые отделения без персонала работают в Миннеаполисе и Денвере (месторасположение третьего в банке не назвали), всего же за 2017 году Bank of America планирует открыть 50−60 отделений нового образца.
Таким образом компания намерена сократить расходы на персонал и аренду посещений. Если на конец 2010 года у Bank of America было 5,9 тысячи отделений по всей стране, то на конец 2016 года их насчитывалось чуть больше 4,5 тысячи.
Отказ от традиционных отделений с большим количеством персонала — общемировая тенденция, которая
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