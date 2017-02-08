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Американский банк открыл три отделения без сотрудников

09.02.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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Bank of America открыл три полностью автоматизированных офиса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря банка Энн Пейс. Вместо персонала в новых отделениях — «умные» автоматы, а часть услуг оказываются по видеосвязи сотрудниками других филиалов.

В автоматизированных отделениях доступны все те же услуги, что и в традиционном филиале: от обналичивания денег и получения автостраховки до взятия кредита или ипотеки. Новые отделения без персонала работают в Миннеаполисе и Денвере (месторасположение третьего в банке не назвали), всего же за 2017 году Bank of America планирует открыть 50−60 отделений нового образца.

Таким образом компания намерена сократить расходы на персонал и аренду посещений. Если на конец 2010 года у Bank of America было 5,9 тысячи отделений по всей стране, то на конец 2016 года их насчитывалось чуть больше 4,5 тысячи.

Отказ от традиционных отделений с большим количеством персонала — общемировая тенденция, которая наблюдается и в Беларуси. Банки переходят в «онлайн», закрывая свои представительства. Однако из-за ограничений в законодательстве появление полностью автоматизированных отделений в нашей стране пока невозможно. Для осуществления некоторых операций, ради которых клиенту необходимо посещать отделение и общаться с работником. Например, брать кредит «онлайн» пока нельзя по закону.

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Вместо сотрудников в отделениях банка - умные автоматы и видеозвонки.

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