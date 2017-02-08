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Бюджетникам установили повышающие коэффициенты
Правительство установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке для увеличения зарплат работников бюджетных организаций.
«Постановлением Совета Министров №100 установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организации», —
В ведомстве отметили, что повышающие коэффициенты установлены за счет бюджетных средств, высвободившихся после сокращений бюджетников, «а также экономии иных бюджетных средств, предусмотренных на функционирование бюджетных организаций».
В соответствии с постановлением, повышающий коэффициент применяется для определения размера дополнительного повышения зарплаты.
Конкретные размеры повышающих коэффициентов в постановлении не закреплены, они устанавливаются работникам руководителями бюджетных организаций.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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Правительство установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплат работников бюджетных организаций.
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