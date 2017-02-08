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Бюджетникам установили повышающие коэффициенты

09.02.2017 13:06 — Разное | БДГ  
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Правительство установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке для увеличения зарплат работников бюджетных организаций.

«Постановлением Совета Министров №100 установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организации», — сообщили в пресс-службе Совмина.

В ведомстве отметили, что повышающие коэффициенты установлены за счет бюджетных средств, высвободившихся после сокращений бюджетников, «а также экономии иных бюджетных средств, предусмотренных на функционирование бюджетных организаций».

В соответствии с постановлением, повышающий коэффициент применяется для определения размера дополнительного повышения зарплаты.

Конкретные размеры повышающих коэффициентов в постановлении не закреплены, они устанавливаются работникам руководителями бюджетных организаций.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Правительство установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплат работников бюджетных организаций.

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