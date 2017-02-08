Сборная Беларуси по мини-футболу 8 февраля проиграла команде Казахстана со счетом 0:3 во втором спарринге в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: KazFootball.kz

После поражения в первом товарищеском матче (0:1) казахстанская дружина во втором спарринге сыграла очень аккуратно и трижды поразила ворота Андрея Чурилина.

В первом тайме хозяева отличились дважды, а третий гол забили за 25 секунд до финальной сирены.

В понедельник, 6 февраля, белорусы сумели одолеть соперников с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Владислава Селюка. Сборная Казахстана является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.

Контрольные матчи в Алматы стали для подопечных Андрея Толмача одним из этапов подготовки к отборочному турниру ЧЕ-2018. В апреле белорусы будут хозяевами мини-турнира 1-й квалификационной группы, в которой также сыграют сборные Италии, Нидерландов и Грузии.