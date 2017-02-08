Обнародован список самых высокооплачиваемых номинантов американской премии Grammy по версии журнала Forbes. Лидером списка стала британская исполнительница Адель.





По данным экспертов, британка заработала за 2016 год $ 80,5 миллионов, что позволило ей возглавить рейтинг. Вторую позицию заняла певица Рианна, заработавшая $ 75 млн. А замкнул тройку лидеров экс-участник культовой групы The Beatles Пол Маккартни, доход которого составил $ 56,5 млн.

Далее в списке идут кантри-певен Кенни Чесни, а также поп- и и R&B-исполнитель Джастин Бибер. Оба заработали по $ 56 миллионов. Пятую позицию занимает The Weeknd с $ 55 миллионами.

В рейтинг также вошли Бейонсе и ее супруг рэпер Jay Z, которые расположились на седьмой и на восьмой позициях списка.

А замкнули ТОП-10 американский рэпер Dr Dre ($ 41 млн) и хип-хоп исполнитель Дрейк 2016 ($ 38,5 млн).