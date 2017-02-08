﻿ Названы самые высокооплачиваемые номинанты Grammy. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Названы самые высокооплачиваемые номинанты Grammy

09.02.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Обнародован список самых высокооплачиваемых номинантов американской премии Grammy по версии журнала Forbes. Лидером списка стала британская исполнительница Адель.


По данным экспертов, британка заработала за 2016 год $ 80,5 миллионов, что позволило ей возглавить рейтинг. Вторую позицию заняла певица Рианна, заработавшая $ 75 млн. А замкнул тройку лидеров экс-участник культовой групы The Beatles Пол Маккартни, доход которого составил $ 56,5 млн.

Далее в списке идут кантри-певен Кенни Чесни, а также поп- и и R&B-исполнитель Джастин Бибер. Оба заработали по $ 56 миллионов. Пятую позицию занимает The Weeknd с $ 55 миллионами.

В рейтинг также вошли Бейонсе и ее супруг рэпер Jay Z, которые расположились на седьмой и на восьмой позициях списка.

А замкнули ТОП-10 американский рэпер Dr Dre ($ 41 млн) и хип-хоп исполнитель Дрейк 2016 ($ 38,5 млн).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возглавила список британская исполнительница Адель.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Минчанка" уступила в первом матче Кубка ЕКВ в Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика