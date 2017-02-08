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"Минчанка" уступила в первом матче Кубка ЕКВ в Италии

09.02.2017 13:27 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» 8 февраля уступили в первом матче Кубка Европейской конфедерации волейбола на выезде итальянскому «Бусто-Арсицио» — 0:3 (17:25, 16:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация волейбола

Матч продолжался немногим более часа. Итальянские волейболистки благодаря более удачным атакующим действиям смогли добиться успеха. Соперники белорусок внимательно сыграли на блоке против одного из лидеров «Минчанки» Оксаны Ковальчук.

Наиболее результативным игроком в составе белорусской команды стала Екатерина Силантьева (10 очков), у «Бусто-Арсицио» результативностью блеснула диагональная Валентина Диуф (17 очков).

Ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ состоится 22 февраля в минском Дворце спорта.

«Минчанка» — единственная из белорусских команд, которая продолжает борьбу на еврокубках. Подопечные Виктора Гончарова начали выступление на международной арене в текущем сезоне в квалификации Лиги чемпионов. В этом престижном турнире белоруски были сильнее финского ХПК (3:1, 0:3 и выиграли дополнительный, «золотой», сет — 15:10), но уступили турецкому «Экзачибаши» (1:3, 0:3) и продолжили выступление в Кубке ЕКВ.

Ранее борьбу на евроарене завершили мужские волейбольные клубы «Строитель», «Шахтер» и «БАТЭ-БГФУК».

 
 
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Волейболистки "Минчанки" 8 февраля уступили в первом матче Кубка Европейской конфедерации волейбола на выезде итальянскому "Бусто-Арсицио".

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